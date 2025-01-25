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Süper Lig'de çılgın maç! Alanyaspor - Başakşehir : 5-4 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan 5-4'lük skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 18:35 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 18:35
Süper Lig’de çılgın maç! Alanyaspor - Başakşehir : 5-4 | MAÇ SONUCU

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    Alanyaspor, 13. dakikada Sergio Cordova ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 20. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-1'i buldu.

    Alanya'da goller devam etti ve ev sahibi Alanyaspor, 23. dakikada Yusuf Özdemir ile yeniden öne geçti. Başakşehir, bu kez 6 dakika sonra 29'da Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu.

    Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)

    7 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

    Karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehir, elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Emre Kargın, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Kargın, pozisyondan önce Kemen'in rakibinden sıyrılırken faul yaptığını işaret etti ve faul verdi.

    Başakşehir, bu pozisyona sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul ekibinin açıklamasında, "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi." denildi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

    Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)

    BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

    Başakşehir, Miguel Crespo'nun 57. dakikasında maçta ilk kez öne geçti ve durum 3-2 oldu.

    ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

    Alanyaspor, son bölümde bulduğu gollerle Başakşehir karşısında öne geçti. Akdeniz ekibinde Richard, 80. dakikada durumu 3-3'e getiren golü attı. Alanyaspor, 82. dakikada Antonio Augusto'nun attığı golle 4-3 öne geçti.

    Ev sahibi Alanyaspor, Florent Hadergjonaj'ın 90+1'deki penaltıyı gole çevirmesiyle maçı 5-3'e getirdi.

    Başakşehir'de 90+7'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Piatek hata yapmadı ve durumu 5-4 yaptı.

    Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor, Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.

    Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)

    BAŞAKŞEHİR'DE BA CEZALI!

    Başakşehir'de karşılaşmanın 56. dakikasında sarı kart gören Ousseynou Ba, cezalı duruma düştü. Ba, gelecek hafta Samsunspor maçında takımını yalnız bırakacak.

    Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)

    2 MAÇ SONRA GALİBİYET

    Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Bir maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

    Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

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