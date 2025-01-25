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Alanyaspor, 13. dakikada Sergio Cordova ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 20. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-1'i buldu. Alanya'da goller devam etti ve ev sahibi Alanyaspor, 23. dakikada Yusuf Özdemir ile yeniden öne geçti. Başakşehir, bu kez 6 dakika sonra 29'da Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu.

Alanyaspor sahasında Başakşehir'i 5-4 yendi. (AA)



7 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ



Karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehir, elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Emre Kargın, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Kargın, pozisyondan önce Kemen'in rakibinden sıyrılırken faul yaptığını işaret etti ve faul verdi.



Başakşehir, bu pozisyona sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul ekibinin açıklamasında, "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi." denildi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.