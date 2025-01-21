Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Transfer Bilgilendirme
Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Diego Carlos (Aston Villa)
UÇUŞUNDA RÖTAR
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Carlos için daha önce planlanan seyahat iptal edilmişti. Brezilyalı futbolcu için akşam saatlerinde yeniden bir planlama gerçekleştirildi. Ancak yine erteleme söz konusu oldu. Son olarak gece saatlerinde İstanbul'a geleceği duyuruldu ve eşi ile birlikte yola çıktı.
Diego Carlos (Aston Villa)
17 MAÇTA OYNADI
Jose Mourinho'nun talebi üzerine Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos, bu sezon 17 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı stoper 1403 dakika sahada kaldı. Ancak son karşılaşamalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.