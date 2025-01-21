Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de!

Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos 'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.

Diego Carlos (Aston Villa)

UÇUŞUNDA RÖTAR

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Carlos için daha önce planlanan seyahat iptal edilmişti. Brezilyalı futbolcu için akşam saatlerinde yeniden bir planlama gerçekleştirildi. Ancak yine erteleme söz konusu oldu. Son olarak gece saatlerinde İstanbul'a geleceği duyuruldu ve eşi ile birlikte yola çıktı.