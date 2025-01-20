İspanya'da yayın yapan Todoficajes'in haberine göre Fenerbahçe 'nin listesinde bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kiralık kariyerine sıcak bakıyor. Kalıcı bir imza yerine Türkiye'de çok da sevdiği Jose Mourinho ile birlikte çalışmayı tercih ediyor.

Joao Felix (REUTERS)

BU SEZON FELIX

Kariyerinde düşüş yaşayan Joao Felix, bu sezon Chelsea'de çıktığı 19 karşılaşmada 7 kez ağları sarsıp 2 de asist yaptı. 941 dakika süre aldı. Ancak sürekli ilk 11'de forma şansı bulacağı bir yere gitmek istiyor.

1.81 metre boyundaki oyuncu kariyerindeki en önemli adımı 127 milyon euro ile transfer olduğu Atletico Madrid ile atmıştı. Ancak sonrasında istenen çıkışı yakalayamayarak Cheslea ve Barcelona'ya kiralanmıştı. Chelsea sezon başında 52 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı.