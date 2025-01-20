Ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ı sezon sonunda geçecek bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpleri ve menajerleriyle temasları devam ediyor.
Ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ı sezon sonunda geçecek bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpleri ve menajerleriyle temasları devam ediyor.
HEDEF YİNE ADA
Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine gerçekleştirilen operasyonda eksik bölgelerin tamamlanması hedefleniyor. Hücum bölgesinde hata yapmak istemeyen Kanarya'nın gündemine bir dünya yıldızı geldi.
İngiltere'de Diego Carlos transferini bitirmeye çok yaklaşan ekip yine Ada'da çalışmalarına devam edecek.
JOAO FELIX BOMBASI
Fenerbahçe, İngiltere operasyonunda bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Kanarya, Chelsea forması giyen Joao Felix'i listesine ekledi. Portekizli futbolcu için ilk temas kuruldu.
Hücum bölgesinin her alanında forma giyen Felix için kiralama teklifi yapıldı.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
İspanya'da yayın yapan Todoficajes'in haberine göre Fenerbahçe'nin listesinde bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kiralık kariyerine sıcak bakıyor. Kalıcı bir imza yerine Türkiye'de çok da sevdiği Jose Mourinho ile birlikte çalışmayı tercih ediyor.
BU SEZON FELIX
Kariyerinde düşüş yaşayan Joao Felix, bu sezon Chelsea'de çıktığı 19 karşılaşmada 7 kez ağları sarsıp 2 de asist yaptı. 941 dakika süre aldı. Ancak sürekli ilk 11'de forma şansı bulacağı bir yere gitmek istiyor.
1.81 metre boyundaki oyuncu kariyerindeki en önemli adımı 127 milyon euro ile transfer olduğu Atletico Madrid ile atmıştı. Ancak sonrasında istenen çıkışı yakalayamayarak Cheslea ve Barcelona'ya kiralanmıştı. Chelsea sezon başında 52 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı.
Sitede yer alan haberde Premier Lig'de düzensiz oynayan Felix için Fenerbahçe tercihinin şaşırtıcı ama güçlü bir şekilde oyuncunun karşısına çıktığı vurgulandı.