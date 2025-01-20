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Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızını istiyor! İlk temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transferde hedefini yüksek tuttu. Yaz aylarındki gibi hareketli ve bir o kadar da aktif dönem geçirmeyi hedefleyen Kanarya'da yapılan görüşmelerin kısa sürede sonuç bulması için uğraş veriliyor. Sırada ise bir dünya yıldızı var. Özellikle Jose Mourinho bu işe çok sevinecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:13
Fenerbahçe Premier Lig’in yıldızını istiyor! İlk temas kuruldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray'ı sezon sonunda geçecek bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpleri ve menajerleriyle temasları devam ediyor.

    Joao Felix (EPA)Joao Felix (EPA)

    HEDEF YİNE ADA

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine gerçekleştirilen operasyonda eksik bölgelerin tamamlanması hedefleniyor. Hücum bölgesinde hata yapmak istemeyen Kanarya'nın gündemine bir dünya yıldızı geldi.

    İngiltere'de Diego Carlos transferini bitirmeye çok yaklaşan ekip yine Ada'da çalışmalarına devam edecek.

    Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

    JOAO FELIX BOMBASI

    Fenerbahçe, İngiltere operasyonunda bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Kanarya, Chelsea forması giyen Joao Felix'i listesine ekledi. Portekizli futbolcu için ilk temas kuruldu.

    Hücum bölgesinin her alanında forma giyen Felix için kiralama teklifi yapıldı.

    Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

    TEKLİFE SICAK BAKIYOR

    İspanya'da yayın yapan Todoficajes'in haberine göre Fenerbahçe'nin listesinde bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kiralık kariyerine sıcak bakıyor. Kalıcı bir imza yerine Türkiye'de çok da sevdiği Jose Mourinho ile birlikte çalışmayı tercih ediyor.

    Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

    BU SEZON FELIX

    Kariyerinde düşüş yaşayan Joao Felix, bu sezon Chelsea'de çıktığı 19 karşılaşmada 7 kez ağları sarsıp 2 de asist yaptı. 941 dakika süre aldı. Ancak sürekli ilk 11'de forma şansı bulacağı bir yere gitmek istiyor.

    1.81 metre boyundaki oyuncu kariyerindeki en önemli adımı 127 milyon euro ile transfer olduğu Atletico Madrid ile atmıştı. Ancak sonrasında istenen çıkışı yakalayamayarak Cheslea ve Barcelona'ya kiralanmıştı. Chelsea sezon başında 52 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı.

    Joao Felix'in transfer haberi İspanyol basınında yer aldı (Todofichajes)Joao Felix'in transfer haberi İspanyol basınında yer aldı (Todofichajes)

    Sitede yer alan haberde Premier Lig'de düzensiz oynayan Felix için Fenerbahçe tercihinin şaşırtıcı ama güçlü bir şekilde oyuncunun karşısına çıktığı vurgulandı.

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