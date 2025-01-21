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Alphonso Davies Bayern'de kalıyor!

Bayern Münih, Alphonso Davies'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilemeye hazırlanıyor. Alman devi, Kanadalı oyuncuya yıllık 15 milyon euro ödeyecek.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:24 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:24
Alphonso Davies Bayern’de kalıyor!

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    Bayern Münih, Alphonso Davies'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilemeye hazırlanıyor.

    Sky DE'de yer alan habere göre; Alman devi, Alphonso Davies'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak üzere.

    ANLAŞMANIN DETAYLARI

    Bayern Münih, Kanadalı oyuncuya yıllık 15 milyon euro ödeyecek. Sözleşme için ayrıca imza parası da ödenecek. Yapılan anlaşmada ayrıca bonus maddelerinin de olduğu belirtildi.

    RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA

    Alman devinin, son detayların ardından anlaşmayı resmi olarak açıklaması bekleniyor. Yıldız futbolcunun adı daha önce Real Madrid ile anılıyordu.

    24 yaşındaki sol, bu sezon 24 maça çıktı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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