Trabzonspor’dan Ikone hamlesi!

Süper Lig'de aldığı farklı sonuçlarla moral bulan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Sabah'ta yer alan habere göre; Bordo mavili takım, Jonathan Ikone'yi kadrosuna katmak için Fiorentina'ya teklifte bulundu.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Haberde Şenol Güneş'in onay verdiği oyuncu için kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



15 MİLYON ÖDENDİ



Fiorentina, Fransız futbolcuyu 2022 yılının ocak ayında Lille'den 15.4 milyon euroya transfer etmişti.



Bu sezon Fiorentina'da 23 maça çıkan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.