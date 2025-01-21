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Trabzonspor'dan Ikone hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili takım, Jonathan Ikone'yi kadrosuna katmak için Fiorentina'ya teklifte bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:44 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:44
Trabzonspor’dan Ikone hamlesi!

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    Süper Lig'de aldığı farklı sonuçlarla moral bulan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Sabah'ta yer alan habere göre; Bordo mavili takım, Jonathan Ikone'yi kadrosuna katmak için Fiorentina'ya teklifte bulundu.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

    Haberde Şenol Güneş'in onay verdiği oyuncu için kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

    15 MİLYON ÖDENDİ

    Fiorentina, Fransız futbolcuyu 2022 yılının ocak ayında Lille'den 15.4 milyon euroya transfer etmişti.

    Bu sezon Fiorentina'da 23 maça çıkan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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