Manchester City’nin hedefi Douglas Luiz!

Douglas Luiz (REUTERS)

City, daha önce Bruno Guimaraes ve Martin Zubimendi ile temas kurmuş ancak bu görüşmelerden sonuç alamamıştı. Bunun üzerine rotasını İtalya'ya çeviren Maviler, yeni hedef olarak dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Sky Sports'un haberine göre Manchester City, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz için kiralık teklif yapmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, ocak transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak bir Premier Lig takımında oynaması bekleniyor.