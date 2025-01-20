Manchester City’nin hedefi Douglas Luiz!

Omar Marmoush'u kadrosuna katarak ilk bombasını patlatan Manchester City, orta saha hamlesini de gerçekleştirerek Rodi'nin boşluğunu doldurmayı hedefliyor. İngiliz temsilcisinin listeisndeki ilk sırada Douglas Luiz bulunuyor.
Omar Marmoush'u kadrosuna katarak ilk bombasını patlatan Manchester City, orta saha hamlesini de gerçekleştirerek Rodi'nin boşluğunu doldurmayı hedefliyor. İngiliz temsilcisinin listeisndeki ilk sırada Douglas Luiz bulunuyor.
City, daha önce Bruno Guimaraes ve Martin Zubimendi ile temas kurmuş ancak bu görüşmelerden sonuç alamamıştı. Bunun üzerine rotasını İtalya'ya çeviren Maviler, yeni hedef olarak dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Sky Sports'un haberine göre Manchester City, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz için kiralık teklif yapmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, ocak transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak bir Premier Lig takımında oynaması bekleniyor.
ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR
Douglas Luiz, 2017 yılında 12 milyon Euro bedelle Manchester City'ye transfer olmuş ve ardından Girona'ya kiralanmıştı. Daha sonra Aston Villa'ya geçen Luiz, bu yaz Juventus'a 51.5 milyon Euro karşılığında katıldı. Ancak İtalyan devinde beklentilerin altında kalan oyuncu, 16 maçta toplam 474 dakika süre alabildi.