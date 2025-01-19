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City deplasmanda patladı! Ipswich Manchester City 0-6 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Ipswich Town deplasmanından farklı bir galibiyetle döndü. Pep Guardiola'nın öğrencileri, rakiplerini 6-0'lık skorla mağlup etti.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:46 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:46
City deplasmanda patladı! Ipswich Manchester City 0-6 | MAÇ SONUCU

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    Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Manchester City, Premier Lig'in 22. haftasında Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester'ın mavi temsilcisi sahadan 6-0 galip ayrıldı.

    City'e galibiyeti getiren golleri 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Mateo Kovacic, 49'da Jeremy Doku, 57'de Erling Haaland ve 69. dakikada James McAtee attı.

    Manchester City, bu skorla puanını 38'e çıkardı. Ipswich Town ise 16'da kaldı.

    Manchester City, ligin 23. haftasında sahasında Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Ipswich Town ise zorlu bir maçta Liverpool deplasmanında galibiyet arayacak.

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