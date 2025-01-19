Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Manchester City, Premier Lig'in 22. haftasında Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester'ın mavi temsilcisi sahadan 6-0 galip ayrıldı.

City'e galibiyeti getiren golleri 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Mateo Kovacic, 49'da Jeremy Doku, 57'de Erling Haaland ve 69. dakikada James McAtee attı.

Manchester City, bu skorla puanını 38'e çıkardı. Ipswich Town ise 16'da kaldı.

Manchester City, ligin 23. haftasında sahasında Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Ipswich Town ise zorlu bir maçta Liverpool deplasmanında galibiyet arayacak.