Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı CANLI 🔴 Süper Lig 20. hafta ŞİFRESİZ canlı anlatım

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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını azaltmak için galibiyet hedeflerken, Adana temsilcisi ise sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve muhtemel 11'ler netleşti.

Fotoğraflar: AA MAÇIN DETAYLARI 🔶Tarih: 19 Ocak 2025 Cumartesi 🔶Saat: 19.00 🔶Stadyum: Yeni Adana Stadyumu 🔶Hakem: Halil Umut Meler 🔶Yayın: beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K Maçın VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putros görev yapacak.