Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı CANLI 🔴 Süper Lig 20. hafta ŞİFRESİZ canlı anlatım

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile puan farkını azaltmak için galibiyet hedeflerken, Adana temsilcisi ise sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve muhtemel 11'ler netleşti.
Fotoğraflar: AA
MAÇIN DETAYLARI
🔶Tarih: 19 Ocak 2025 Cumartesi
🔶Saat: 19.00
🔶Stadyum: Yeni Adana Stadyumu
🔶Hakem: Halil Umut Meler
🔶Yayın: beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K
Maçın VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putros görev yapacak.
FENERBAHÇE'NİN DURUMU
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederek 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Adana Demirspor deplasmanında alınacak bir galibiyetle lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya düşecek.
Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic forma giyemeyecek. Ayrıca, Saint-Maximin hastalığı nedeniyle, Samet Akaydin ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Amrabat'ın ise cezadan dönerek ilk 11'de yer alması bekleniyor.
ADANA DEMİRSPOR'UN DURUMU
Adana Demirspor, Süper Lig puan tablosunda son sırada yer alıyor. Rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen Adana temsilcisi, kritik mücadelede güçlü bir performans sergilemek istiyor.