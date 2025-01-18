Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

Onuralp Çevikkan (Trabzonspor Resmi Hesabı)

Beşir, "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.