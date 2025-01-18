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Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

Trabzonspor'un genç file bekçisi Onuralp Çevikkan, yaşadığı sakatlığın ardından operasyon geçirdi. Bordo mavililerden yapılan açıklamada Onuralp'in kısa sürede kondsiyon egzersizlerine başlayacağı aktarıldı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 23:38 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 23:43
Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

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    Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Onuralp Çevikkan (Trabzonspor Resmi Hesabı)Onuralp Çevikkan (Trabzonspor Resmi Hesabı)

    Beşir, "Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.