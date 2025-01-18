Wilfried Zaha’nın yeni takımı belli oldu! İşte anlaşma süresi

Geçen sezon transfer etmesine rağmen verim konusunda problemler yaşayan ve zaman zaman da disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken Wilfried Zaha, Lyon'a kiralanmıştı.

Fransız temsilcisinde de tutunamayan Fildişili futbolcu, kulübüne geri dönmüştü.

Trtspor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı 1.5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı.

3. TAKIMDA FORMA GİYECEK

Bu sezon Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 yenilerek kaybettiği Süper Kupa finalinde mücadele eden Wilfried Zaha, Fransız temsilcisinde de oynayarak bir sezon içinde iki farklı forma ile sahada yer almıştı.

FIFA kurallarına göre futbolcuların 3. takım olarak sadece farklı konfederasyonlarda oynamasına izin veriliyor. MLS'in CONCECAF'a bağlı olmasından dolayı deneyimli kanat oyuncusu yeni kulübüne imza atabilecek.