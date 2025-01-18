Samsunspor taraftarlarından duygusal pankart!

Samsunspor taraftarları, takımlarının İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaştığı mücadele öncesinde tribünlerdeki yerini aldı. Kırmızı beyazlılar kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu.

Ayrıca 20 Ocak 1989 Malatyaspor deplasmanı için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği kaza sonucu hayatlarını kaybeden futbolcular ve teknik heyet için özel pankart açarak andı.

Samsunsporlu futbolcular Beşiktaş maçına özel tişörtle çıktı (Samsunspor X Hesabı)

Futbolcular da bu acı güne özel yapılan tişörtlerle ısınmaya çıkarken maç öncesi saygı duruşunda da bulunuldu.