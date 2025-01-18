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Samsunspor taraftarlarından duygusal pankart!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Samsunspor'da kırmızı beyazlı taraftarlar, 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına giderken hayatını kaybeden futbolcular ve teknik heyet için pankart açtı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:12 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:12
Samsunspor taraftarlarından duygusal pankart!

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    Samsunspor taraftarları, takımlarının İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaştığı mücadele öncesinde tribünlerdeki yerini aldı. Kırmızı beyazlılar kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu.

    Ayrıca 20 Ocak 1989 Malatyaspor deplasmanı için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği kaza sonucu hayatlarını kaybeden futbolcular ve teknik heyet için özel pankart açarak andı.

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    Futbolcular da bu acı güne özel yapılan tişörtlerle ısınmaya çıkarken maç öncesi saygı duruşunda da bulunuldu.