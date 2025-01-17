2 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazanan deneyimli eldiven kaptanlık pazubendini de takmaya devam edecek.

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta gelecek senenin hazırlıkları başladı. İllk hamle ise Mert Günok 'un sözleşmesini uzatmak oldu. Deneyimli kaleci ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Mert Günok (Transfermarkt)

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel Futbolcumuz Mert Günok'la Yeni Sözleşme İmzalandı

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mert Günok'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Mert Günok, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Serdal Adalı, yeni dönemde Mert Günok'a başarılarının devamını diledi.

Beşiktaşımızla yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mert Günok, şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Bu güzide kulüpte iki yıl daha forma giyeceğim. Futbolu Beşiktaş'ta bırakma niyetim olduğunu daha önce belirtmiştim. İnşallah daha güzel günleri birlikte yaşayacağız.

Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. Hep beraber daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz. Futbolcular olarak hocamıza yardımcı olacağız. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ediyor. Taraftarlarımıza daha başarılı bir futbol ve Beşiktaş izleteceğiz."