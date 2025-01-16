PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kyle Walker adım adım Galatasaray'a! Taraftarı umutlandıran gelişme

Birçok mevkiye transfer için kolları sıvayan Galatasaray'ın sağ bek için gündemine sürpriz bir yıldızı aldığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar Manchester City'den ayrılmayı planlayan Kyle Walker için harekete geçti. İşte transferdeki son durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:59 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 11:59
Kyle Walker adım adım Galatasaray’a! Taraftarı umutlandıran gelişme

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda birkaç mevkiye transfer yapacak olan Galatasaray'ın listesine giren yıldız isimlere bir yenisi daha eklendi.

    Galatasaray’ın Kyle Walker transferinde flaş gelişme!

    İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester City'de forma giyen Kyle Walker'ın takımdan ayrılacağı belirtilmiş, 34 yaşındaki isme İngiltere dışından birkaç kulübün talip olduğu yazılmıştı.

    Galatasaray’ın Kyle Walker transferinde flaş gelişme!

    Galatasaray'ın takibe aldığı öğrenilen Walker için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimin, Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği İngiliz oyuncu için George Gardi'ye transfer yetkisi verdiği öğrenildi.

    Galatasaray’ın Kyle Walker transferinde flaş gelişme!

    Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi'nin Kyle Walker'ı kiralama formülüyle Cimbom'a getirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

    Galatasaray’ın Kyle Walker transferinde flaş gelişme!

    MILAN DA İSTİYOR

    Manchester City ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki sağ bek için İtalyan devi Milan'ın da iştahı kabardı. Galatasaray'a transferde rakip olacak Milan'ın da Kyle Walker'ı öncelikli olarak kiralamak istediği öğrenildi.

    Galatasaray’ın Kyle Walker transferinde flaş gelişme!

    MAAŞ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

    Kyle Walker'ın senelik 4 milyon euro maaş beklentisinde olduğu vurgulanırken, sarı kırmızılı yönetim, George Gardi'nin Walker'ı maaş konusunda daha düşük bir rakama ikna etmesini bekliyor.

    Galatasaray’ın Kyle Walker transferinde flaş gelişme!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası
    15 ay direniş: Dünya basınında manşet manşet Gazze’de ateşkes! Gazze’de ve Tel Aviv’de kutlama
    Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’den Başkan Erdoğan’a teşekkür! PKK/YPG’ye uyarı: Teröre karşı hızlı davranacağız
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    Kyle Walker adım adım Galatasaray’a! Taraftarı umutlandıran gelişme
    Adana’daki aile katliamında yeni detay! Polis memuru Mehmet Tehçi’nin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı | Yeni görüntüler
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!
    Londra’da gündem Türkiye ekonomisi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı
    Veliler dikkat! MEB’den özel okul kararı: Kitap ücreti isteyene ceza var!
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak’a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Zekiye Aydın cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı duyurdu: Stüdyoya gelen isim katil çıktı
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! İsrail vaz mı geçiyor?
    Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak