Kyle Walker adım adım Galatasaray’a! Taraftarı umutlandıran gelişme

Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi'nin Kyle Walker'ı kiralama formülüyle Cimbom'a getirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.

MILAN DA İSTİYOR

Manchester City ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki sağ bek için İtalyan devi Milan'ın da iştahı kabardı. Galatasaray'a transferde rakip olacak Milan'ın da Kyle Walker'ı öncelikli olarak kiralamak istediği öğrenildi.