Kyle Walker adım adım Galatasaray’a! Taraftarı umutlandıran gelişme

Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda birkaç mevkiye transfer yapacak olan Galatasaray'ın listesine giren yıldız isimlere bir yenisi daha eklendi.
Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda birkaç mevkiye transfer yapacak olan Galatasaray'ın listesine giren yıldız isimlere bir yenisi daha eklendi.
İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester City'de forma giyen Kyle Walker'ın takımdan ayrılacağı belirtilmiş, 34 yaşındaki isme İngiltere dışından birkaç kulübün talip olduğu yazılmıştı.
Galatasaray'ın takibe aldığı öğrenilen Walker için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimin, Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği İngiliz oyuncu için George Gardi'ye transfer yetkisi verdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın son dönem yaptığı transferlerde etkin rol oynayan George Gardi'nin Kyle Walker'ı kiralama formülüyle Cimbom'a getirmeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında.
MILAN DA İSTİYOR
Manchester City ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki sağ bek için İtalyan devi Milan'ın da iştahı kabardı. Galatasaray'a transferde rakip olacak Milan'ın da Kyle Walker'ı öncelikli olarak kiralamak istediği öğrenildi.
MAAŞ BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Kyle Walker'ın senelik 4 milyon euro maaş beklentisinde olduğu vurgulanırken, sarı kırmızılı yönetim, George Gardi'nin Walker'ı maaş konusunda daha düşük bir rakama ikna etmesini bekliyor.