Beşiktaş seri peşinde! Samsunspor maçında 3 yıldız sahada

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor (İHA)
5 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Samsunspor'u sezonun ilk yarısında yendiği maçta gollerden birini Gabriel Paulista atmıştı (Tavkvim Foto Arşiv)
REKABETTE 64. MAÇ
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 64. kez kozlarını paylaşacak. İlk kez Samsunspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar 63 karşılaşma oynandı.
Bu maçların 35'ini Beşiktaş kazanırken, Samsunspor 11 galibiyet elde etti. 17 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri toplamda 102 kez havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 59 gol kaydetti.
Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş Samsunspor'u yenerek Avrupa hedefi için önemli bir adım atmak amacında (AA)
İSTANBUL'DA TARİHİ MAÇ
Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-04 sezonunun ikinci yarısında oynanan karşılaşma, Türk futbol tarihine damga vurdu. 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda gerçekleşen bu tarihi maç, hakem Cem Papila'nın verdiği kararlarla hafızalara kazındı.
Mücadelede Beşiktaşlı futbolcular Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından, Samsunspor'un 4-1 önde olduğu 85. dakikada kurallar gereği maçı tatil etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, 5 kırmızı kartlı karşılaşmanın sonucunu Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.
Beşiktaş son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji