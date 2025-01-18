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Beşiktaş seri peşinde! Samsunspor maçında 3 yıldız sahada

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Şampiyonluktan uzun süre önce kopan Beşiktaş, evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in tribünde olacağı karşılaşmada güçlü rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Ayrıca bu kötü dönemde üst üste 2 galibiyet alarak sezon sonuna kadar olan süreç için umutlanmak istiyor. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i de netleşti. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 10:34
Beşiktaş seri peşinde! Samsunspor maçında 3 yıldız sahada

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    Şampiyonluk umuduyla başladığı sezonda aldığı kötü sonuçlarla zirveden bir hayli uzaklaşan Beşiktaş, yeni yılın ikinci iç saha maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Kartal, seyircisi ve yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in önünde kazanarak hem karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak hem de ilerleyen haftalara umutlu bakmak amacında. Serdar Topraktepe'nin sahaya sürmesi beklenen kadro da netleşti. İşte Beşiktaş'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

    Beşiktaş Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı (DHA)Beşiktaş Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı (DHA)

    6. SIRAYA GERİLEDİ

    Kurduğu kadro ile hedefini zirve olarak belirleyen Beşiktaş, ilk dönemde önemli skorlar elde etse de sonrasında düşüşe geçti. Süper Lig'de o6nadığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah beyazlılar 6. sıraya kadar geriledi.

    Kartal, UEFA organizasyonlarına katılabilmek için mücadelesini sürdürmek için direkt rakiplerinden biri olan Samsunspor'a karşı zafe elde etmek arzusunda.

    Beşiktaş'ta 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek (İHA)Beşiktaş'ta 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek (İHA)

    KARTAL'DA 4 EKSİK

    Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Bakhtiyor Zaynutdinov müsabakada görev yapamayacak.

    Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor (İHA)Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesi 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyor (İHA)

    5 İSİM SINIRDA

    Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

    Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ın Samsunspor'u sezonun ilk yarısında yendiği maçta gollerden birini Gabriel Paulista atmıştı (Tavkvim Foto Arşiv)Beşiktaş'ın Samsunspor'u sezonun ilk yarısında yendiği maçta gollerden birini Gabriel Paulista atmıştı (Tavkvim Foto Arşiv)

    REKABETTE 64. MAÇ

    Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 64. kez kozlarını paylaşacak. İlk kez Samsunspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonunda başlayan rekabette bugüne kadar 63 karşılaşma oynandı.

    Bu maçların 35'ini Beşiktaş kazanırken, Samsunspor 11 galibiyet elde etti. 17 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri toplamda 102 kez havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 59 gol kaydetti.

    Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Beşiktaş Samsunspor'u yenerek Avrupa hedefi için önemli bir adım atmak amacında (AA)Beşiktaş Samsunspor'u yenerek Avrupa hedefi için önemli bir adım atmak amacında (AA)

    İSTANBUL'DA TARİHİ MAÇ

    Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-04 sezonunun ikinci yarısında oynanan karşılaşma, Türk futbol tarihine damga vurdu. 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda gerçekleşen bu tarihi maç, hakem Cem Papila'nın verdiği kararlarla hafızalara kazındı.

    Mücadelede Beşiktaşlı futbolcular Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından, Samsunspor'un 4-1 önde olduğu 85. dakikada kurallar gereği maçı tatil etti.

    Türkiye Futbol Federasyonu, 5 kırmızı kartlı karşılaşmanın sonucunu Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

    Beşiktaş son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)Beşiktaş son maçında Bodrum FK'yı 2-0 yendi (AA)

    BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

    Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

    Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

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