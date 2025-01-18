Beşiktaş seri peşinde! Samsunspor maçında 3 yıldız sahada

Şampiyonluk umuduyla başladığı sezonda aldığı kötü sonuçlarla zirveden bir hayli uzaklaşan Beşiktaş , yeni yılın ikinci iç saha maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Kartal, seyircisi ve yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in önünde kazanarak hem karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak hem de ilerleyen haftalara umutlu bakmak amacında. Serdar Topraktepe'nin sahaya sürmesi beklenen kadro da netleşti. İşte Beşiktaş'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı (DHA)

6. SIRAYA GERİLEDİ

Kurduğu kadro ile hedefini zirve olarak belirleyen Beşiktaş, ilk dönemde önemli skorlar elde etse de sonrasında düşüşe geçti. Süper Lig'de o6nadığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah beyazlılar 6. sıraya kadar geriledi.

Kartal, UEFA organizasyonlarına katılabilmek için mücadelesini sürdürmek için direkt rakiplerinden biri olan Samsunspor'a karşı zafe elde etmek arzusunda.