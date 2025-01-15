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Trabzonspor'un öncelikli transfer hedefi sağ kanat... Gündemde olan futbolcu Oleksandr Zubkov için ciddi bir rakip var. MLS ekiplerinden San Diego FC de Zubkov ile ilgileniyor.

Olexander Zubkov. Hatta oyuncu kendi sosyal medya hesabından San Diego FC'nin bazı paylaşımlarını da beğendi. Bu transferi gerçekleştirmeyi çok isteyen Trabzonspor ise 4 milyon Euro'ya kadar çıkardığı transfer teklifini bonusla güncellemeye hazırlanıyor.