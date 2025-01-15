Trabzonspor'un öncelikli transfer hedefi sağ kanat... Gündemde olan futbolcu Oleksandr Zubkov için ciddi bir rakip var. MLS ekiplerinden San Diego FC de Zubkov ile ilgileniyor.
Trabzonspor'un öncelikli transfer hedefi sağ kanat... Gündemde olan futbolcu Oleksandr Zubkov için ciddi bir rakip var. MLS ekiplerinden San Diego FC de Zubkov ile ilgileniyor.
Hatta oyuncu kendi sosyal medya hesabından San Diego FC'nin bazı paylaşımlarını da beğendi. Bu transferi gerçekleştirmeyi çok isteyen Trabzonspor ise 4 milyon Euro'ya kadar çıkardığı transfer teklifini bonusla güncellemeye hazırlanıyor.
Şu an Shakhtar Donetsk ile Antalya'da kampta bulunan Zubkov ise transferini beklerken son 2 antrenmana katılmadı. 28 yaşındaki futbolcunun tercihinin MLS mi yoksa Trabzonspor mu olacağı belirsizliğini koruyor. Her 2 kulübün de şu ana kadar yaptığı teklifler Ukrayna ekibi tarafından kabul görmedi. Ukraynalı futbolcu sağ kanat; ofansif orta saha ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuda, şartların olgunlaşması halinde Shakhtar ile masaya oturulacağı bilgisi var.