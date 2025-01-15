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Trabzonspor'a Ukraynalı yıldız: Oleksandr Zubkov için yoğun mesai

Fırtına, Olexander Zubkov transferi konusunda ısrarcı. Shakhtar Donetsk’te oynayan Ukraynalı futbolcuya MLS ekibi San Diego FC’nin talip olduğu ve Trabzon’a rakip çıktığı öne sürüldü.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Trabzonspor’a Ukraynalı yıldız: Oleksandr Zubkov için yoğun mesai

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    Trabzonspor'un öncelikli transfer hedefi sağ kanat... Gündemde olan futbolcu Oleksandr Zubkov için ciddi bir rakip var. MLS ekiplerinden San Diego FC de Zubkov ile ilgileniyor.

    Olexander Zubkov.Olexander Zubkov.

    Hatta oyuncu kendi sosyal medya hesabından San Diego FC'nin bazı paylaşımlarını da beğendi. Bu transferi gerçekleştirmeyi çok isteyen Trabzonspor ise 4 milyon Euro'ya kadar çıkardığı transfer teklifini bonusla güncellemeye hazırlanıyor.

    Olexander Zubkov.Olexander Zubkov.

    Şu an Shakhtar Donetsk ile Antalya'da kampta bulunan Zubkov ise transferini beklerken son 2 antrenmana katılmadı. 28 yaşındaki futbolcunun tercihinin MLS mi yoksa Trabzonspor mu olacağı belirsizliğini koruyor. Her 2 kulübün de şu ana kadar yaptığı teklifler Ukrayna ekibi tarafından kabul görmedi. Ukraynalı futbolcu sağ kanat; ofansif orta saha ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

    Olexander Zubkov.Olexander Zubkov.

    2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuda, şartların olgunlaşması halinde Shakhtar ile masaya oturulacağı bilgisi var.

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