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Beşiktaş'ta Manaj sürprizi!

Takımın skorer ve savaşçı bir oyuncu eksikliği yaşaması sebebiyle arayışta olan yönetim, Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'a gözünü dikti. Siyah-Beyazlı yöneticiler, piyasa değeri 4 milyon avro olan golcü oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Anadolu kulübüyle pazarlık halinde.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:24
Beşiktaş’ta Manaj sürprizi!

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    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kadar golcü transferine de büyük önem veriliyor.

    Takımın skorer ve savaşçı bir oyuncu eksikliği yaşaması sebebiyle arayışta olan yönetim, Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'a gözünü dikti.

    Kulübüyle geçtiğimiz hafta sözleşmesini 1,5 yıllığına uzatan Arnavut yıldız için görüşmeler hızlandı.

    Siyah-Beyazlı yöneticiler, piyasa değeri 4 milyon avro olan golcü oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Anadolu kulübüyle pazarlık halinde.

    Manaj'ın Beşiktaş'ı çok istemesi, Kartal'ın elini güçlendiriyor.

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