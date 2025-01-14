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Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi

Trabzonspor yönetimi Edin Visca’ya sözleşme uzatma teklifi yaptı. Bosnalı yıldız ise bu teklife karşılık “Onur duydum. Burada gerçekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Trabzonspor’dan Edin Visca’ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi

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    Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Visca ile yola devam edilip edilmeyeceği büyük merak uyandırıyordu.

    Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Teknik Direktör Şenol Güneş bu belirsizliğe bir son vererek "Visca bizim için çok değerli bir oyuncu. Onunla devam etmek istiyoruz, kendisine de yönetim kuruluna da söyledim. Görüşmeler başladı" dedi.

    Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bu sezon 4 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Bosna Hersekli yıldız, kendisine yapılan teklife "Onur duydum. Burada gerçekten çok mutluyum ve takım için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmak istiyorum" diye yanıt verdi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    72 yaşındaki çalıştırıcı, sezon sonu serbest kalacak olan oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda ısrarcı. Tecrübeli hoca Güneş, anlaşmanın sağlanması durumunda oyuncunun performansının daha da artacağına inanıyor. Visca takım için önem arz ediyor.

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