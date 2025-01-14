İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Visca ile yola devam edilip edilmeyeceği büyük merak uyandırıyordu.

Trabzonspor'dan Edin Visca'ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Teknik Direktör Şenol Güneş bu belirsizliğe bir son vererek "Visca bizim için çok değerli bir oyuncu. Onunla devam etmek istiyoruz, kendisine de yönetim kuruluna da söyledim. Görüşmeler başladı" dedi.