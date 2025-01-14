Trabzonspor’dan Edin Visca’ya yeni kontrat teklifi! Boşnak yıldız kararını verdi

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Visca ile yola devam edilip edilmeyeceği büyük merak uyandırıyordu.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Edin Visca ile yola devam edilip edilmeyeceği büyük merak uyandırıyordu.
Teknik Direktör Şenol Güneş bu belirsizliğe bir son vererek "Visca bizim için çok değerli bir oyuncu. Onunla devam etmek istiyoruz, kendisine de yönetim kuruluna da söyledim. Görüşmeler başladı" dedi.
Bu sezon 4 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan Bosna Hersekli yıldız, kendisine yapılan teklife "Onur duydum. Burada gerçekten çok mutluyum ve takım için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmak istiyorum" diye yanıt verdi.
72 yaşındaki çalıştırıcı, sezon sonu serbest kalacak olan oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda ısrarcı. Tecrübeli hoca Güneş, anlaşmanın sağlanması durumunda oyuncunun performansının daha da artacağına inanıyor. Visca takım için önem arz ediyor.