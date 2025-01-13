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Yeni takımını duyurdular! Victor Osimhen 2 yıldızla birlikte imza atacak

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Performansıyla her geçen gün daha da fazla adından söz ettiren Nijeryalı futbolcunun 2 yıldızla birlikte imza atacağı takım açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 17:39 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 17:41
Yeni takımını duyurdular! Victor Osimhen 2 yıldızla birlikte imza atacak

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    Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu elde etmek için yola çıkan ve yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, son olarak Başakşehir'i 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

    Sarı kırmızılı ekibin gollerini Barış Alper Yılmaz kaydederken asistler Victor Osimhen ve Yunus Akgün'den geldi.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    Napoli'den 6 milyon euro maaşı ödenerek kiralanan Nijeryalı futbolcu, İstanbul kariyerinde sezona damga vurmayı sürdürüyor. 26 yaşındaki golcü bugüne kadar çıktığı 17 karşılaşmada 13 gol atıp 6 da asist yaparak tabelanın 19 kez değişmesini sağladı.

    Performansı da birçok Avrupa devinin dikkatini çekti.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    DEVLER ONU İSTİYOR

    Victor Osimhen'in Galatasaray'da elde ettiği istatistik birçok dev takımın da dikkatini çekti. Sezon başında kadro dışı kaldığı Napoli'de belki de değerinden düşük bir seviyede bonservisle satılması gündemde olan yıldız forvet, Türkiye'de adeta şov yaptı. Bunu da sürdürüyor.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    İtalya'da Napoli formasıyla yaşadığı şampiyonluk sonrasında transfer dedikoduları manşetleri süsleyen dev forvet takımında kalmıştı. Aureli de Laurentiis'in teklifleri tek tek reddettiği oyuncusu için birçok kulüp yeniden devreye girmeye başladı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde de ortaya koyduğu oyun herkesi iştahlandırıyor.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    CHELSEA İSTİYOR

    İngiltere'de yayın yapan football.london'un haberine göre Chelsea, yeni Drogba olarak gördüğü Osimhen için teklif yapacak. Hatta takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia da bu pazarlık içerisinde yer alacak. Gürcü futbolcu da İtalyan ekibinde olmaktan mutlu değil ve ayrılmaya sıcak bakıyor.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    JUVENTUS DA SIRADA

    İtalyan medyasına göre ise Juventus, Osimhen'in peşini bırakmıyor. Serie A'daki şampiyonluk mücadelesinin çok gerisinde kalan Torino temsilcisinde Cristiano Giuntoli'nin dümene geçtiği ve daha önce de Napoli'ye getirdiği dostunu bu kez siyah beyazlı ekibe katmak istediği ifade edildi.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    Kariyerinde hem Juventus'ta hem de Napoli'de oynayan eski futbolcu Massimo Mauro, flaş bir iddia ortaya attı. 62 yaşındaki futbol adamı, Cristiano Giuntoli'nin 14 puan fark sonrasında kalamayacağını bilmesi gerektiğini ifade ederek transfer sinyalleri verdi.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    2 YILDIZLA BİRLİKTE İSTENİYOR

    Mauro yaptığı açıklamada; "Juventus taraftarları Giuntoli'nin bilinmeyen futbolcuları bulduğunu ve Napoli'de yaptığı işleri burada da yapmasını istiyor. Açıkçası Cristiano da bunu yapacağını gösterdi. Kulüp Victor Osimhen, Sando Tonali ve Araujo'yu kadrosuna katacak" diye konuştu.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    İşte o haber...

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    RAHSFORD AYRILIĞI OSIMHEN'İ Mİ GETİRECEK?

    TBRFootball'ın haberine göre ise Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Victor Osimhen'in peşinde. Ancak bunun için takımdan bir forvetin ayrılması gerekiyor.

    Son dönemde takımla bağını koparan Marcus Rashford'un artık gönderilmesi bekleniyor. Birçok takımın devreye girdiği İngiliz yıldız için zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı da geçiyor.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

    GALATASARAY'DA KALACAK MI?

    Sarı kırmızılı ekibin golcüsü Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili vereceği karar da merakla bekleniyor. Şu ana kadar pozitif davranışlarıyla herkesi memnun etti. Yaptığı açıklamalarla kalacağını he defasında vurguladı ancak gösterilen ilgi sonrasında işlerin değişmesi de gündeme gelebilir.

    Erken fesih halinde ise Galatasaray'ın tazminat hakkı bulunuyor.

    Yeni takımını duyurdular! Victor Osmihen 2 yıldız birlikte imza atacak

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