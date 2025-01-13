Yeni takımını duyurdular! Victor Osimhen 2 yıldızla birlikte imza atacak

RAHSFORD AYRILIĞI OSIMHEN'İ Mİ GETİRECEK?
TBRFootball'ın haberine göre ise Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Victor Osimhen'in peşinde. Ancak bunun için takımdan bir forvetin ayrılması gerekiyor.
Son dönemde takımla bağını koparan Marcus Rashford'un artık gönderilmesi bekleniyor. Birçok takımın devreye girdiği İngiliz yıldız için zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı da geçiyor.
GALATASARAY'DA KALACAK MI?
Sarı kırmızılı ekibin golcüsü Victor Osimhen'in geleceği ile ilgili vereceği karar da merakla bekleniyor. Şu ana kadar pozitif davranışlarıyla herkesi memnun etti. Yaptığı açıklamalarla kalacağını he defasında vurguladı ancak gösterilen ilgi sonrasında işlerin değişmesi de gündeme gelebilir.
Erken fesih halinde ise Galatasaray'ın tazminat hakkı bulunuyor.