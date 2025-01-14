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Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti

Başakşehir galibiyetiyle deplasmanda üst üste 17. kez kazanan Galatasaray 2 galibiyet daha alırsa bu alanda Avrupa’nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşacak. Şu anda listede 2. sırada bulunan Cimbom’un tek rakibi Benfica. Portekiz ekibi 2019-2020 yılları arasında 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti

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    Çok zorlu hava ve saha şartlarında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başardı. Süper Lig tarihinde dış sahada en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Sarı- Kırmızılılar şimdi gözünü Avrupa çapında bir başarıya dikti.

    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    HATAY VE G.ANTEP KALDI!
    Okan Buruk'un ekibi eğer deplasmanda 2 galibiyet daha alırsa, Avrupa'nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşmış olacak. Bu alanda mevcut rekor ise Benfica'ya ait.

    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Portekiz ekibi 11 Ocak 2019 ve 8 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 18 dış saha karşılaşmasını da kazanmıştı. Şu anda sıralamada ikinci sırada bulunan Galatasaray eğer Hatayspor ve Gaziantep deplasmanlarından da 3 puanla ayrılırsa üst üste 19. dış saha galibiyetini alacak ve rekorun yeni sahibi olacak. Bu müthiş serisi 21 Ocak 2024'te 5-1'lik Trabzonspor galibiyeti ile başlamıştı.

    Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    MEVCUT EN UZUN SERİ
    Tarihteki en uzun seriler sıralamasında Real Madrid, PSV ve Napoli gibi takımlar Cimbom'un gerisinde kalmış durumda. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın 17 maçlık serisi şu anda Avrupa'nın en uzun serisi olma özelliğini sürdürüyor. 7 haftalık deplasman serisi bulunan Inter ve 5 maçlık serisi bulunan Marsilya, Cimbom'u takip ediyor.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İSTANBUL'UN KRALI
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un İstanbul takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adamın Sarı- Kırmızılı takımı çalıştırmaya başladığı 2022-23 sezonundan bu yana İstanbul takımlarının aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla galibiyet alan (27) ve puan toplayan (85) Galatasaray oldu.

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