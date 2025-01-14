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Çok zorlu hava ve saha şartlarında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başardı. Süper Lig tarihinde dış sahada en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Sarı- Kırmızılılar şimdi gözünü Avrupa çapında bir başarıya dikti.

Tarihi rekora 2 maç kaldı! Galatasaray, Avrupa çapında büyük bir başarı için geri sayıma geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



HATAY VE G.ANTEP KALDI!

Okan Buruk'un ekibi eğer deplasmanda 2 galibiyet daha alırsa, Avrupa'nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşmış olacak. Bu alanda mevcut rekor ise Benfica'ya ait.