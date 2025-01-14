Hatayspor’da Murat Şahin dönemi!

Süper Lig'de 19 hafta sonunda 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor'da bir teknik direktör değişikliği daha yaşandı. Bordo beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Murat Şahin ile prensipte anlaşma sağladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Hatayspor'dan da konuyla ilgili resmi açıklama geldi ve Murat Şahin, kulübün yeni teknik direktörü oldu. Yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Murat Şahin. Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.