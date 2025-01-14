Göztepe’nin yükselen yıldızı Romulo’ya devler talip

Göztepe'nin geçen sezonun devre arasında 1. Lig'de iken kadrosuna kiralık olarak kattığı Romulo, Süoper Lig'de de atmaya devam ediyor.
İzmir temsilcisinde geçirdiği sürede şu ana kadar çıktığı 18 maçta 10 gol atan sambacı forvet, son olarak Kasımpaşa'ya karşı da 1 kez fileleri havalandırıp 1 de servis yaptı ve 5-0'lık skorda büyük rol oynadı.
Romulo (AA)
BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ
Bu sezon Göztepe'nin yükselişindeki en etkili isimlerden biri olan Romulo, büyük takımlarl oynanan maçlarda fire vermedi. Trabzonspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemese de Beşiktaş karşısında asist yapmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye de gol atmıştı.
Romulo (İHA)
OPSİYONU KULLANILACAK
Athletico Paranaense'den kiralık olarak transfer edilen Romulo için Göztepe devreye girerek opsiyonunu kullanacak. 1. Lig'den bu yana formuyla herkesin takdirini kazanan 22 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro satın alma hakkı bulunuyor.