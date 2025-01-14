Göztepe’nin yükselen yıldızı Romulo’ya devler talip

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Göztepe'nin geçen sezonun devre arasında 1. Lig'de iken kadrosuna kiralık olarak kattığı Romulo, Süoper Lig'de de atmaya devam ediyor. İzmir temsilcisinde geçirdiği sürede şu ana kadar çıktığı 18 maçta 10 gol atan sambacı forvet, son olarak Kasımpaşa'ya karşı da 1 kez fileleri havalandırıp 1 de servis yaptı ve 5-0'lık skorda büyük rol oynadı.

Romulo (AA) BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ Bu sezon Göztepe'nin yükselişindeki en etkili isimlerden biri olan Romulo, büyük takımlarl oynanan maçlarda fire vermedi. Trabzonspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemese de Beşiktaş karşısında asist yapmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye de gol atmıştı.