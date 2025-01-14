Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 yenerek Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarını A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 yenerek Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarını A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı.
FENERBAHÇE'NİN 2. GOLÜ ÖNCESİ TOP KORNERE Mİ ÇIKTI AUTA MI?
Dakika 25: Bu pozisyon korner. Yukarıdan anlaşılabilecek bir pozisyon değil. Hakemler haklı.
EDIN DZEKO KIRMIZI KART GÖRMELİ Mİ GÖRMEMELİ Mİ?
Dakika 54: Aralarında 1 metre civarı uzaklık var. 1-2 salise dahi uzun üredir. Edin Dzeko'nun hamle yapabilme alanı ve zamanı var. Kendini kontrol edemedi ve rakibinin ayağına bastı. Kırmızı kart.
KOSTIC'İN HAREKETİ PENALTI MI?
Dakika 68: Kostic rakibi indiriyor. Kolunun altına girmesini engelliyor. Ayrıca yasaklanmış hareketi yaparak kollarını açıyor. Sarı kart ve penaltı. Pozisyon öncesinde de faul yok!