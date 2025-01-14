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Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki kararlar için flaş yorum!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonları eski hakem ve A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 00:21 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 00:31
Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki kararlar için flaş yorum!

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 yenerek Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarını A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    FENERBAHÇE'NİN 2. GOLÜ ÖNCESİ TOP KORNERE Mİ ÇIKTI AUTA MI?

    Dakika 25: Bu pozisyon korner. Yukarıdan anlaşılabilecek bir pozisyon değil. Hakemler haklı.

    Fenerbahçe'nin 2. golü öncesinde top auta mı çıktı kornere mi?

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    EDIN DZEKO KIRMIZI KART GÖRMELİ Mİ GÖRMEMELİ Mİ?

    Dakika 54: Aralarında 1 metre civarı uzaklık var. 1-2 salise dahi uzun üredir. Edin Dzeko'nun hamle yapabilme alanı ve zamanı var. Kendini kontrol edemedi ve rakibinin ayağına bastı. Kırmızı kart.

    Edin Dzeko'nun Uğurcan'a hareketi kırmızı kart mı?

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    KOSTIC'İN HAREKETİ PENALTI MI?

    Dakika 68: Kostic rakibi indiriyor. Kolunun altına girmesini engelliyor. Ayrıca yasaklanmış hareketi yaparak kollarını açıyor. Sarı kart ve penaltı. Pozisyon öncesinde de faul yok!

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