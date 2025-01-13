Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Mourinho stoperini buldu

"BÖYLE İDARE ETMEK İMKANSIZ"

Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, savunmadaki sorunlarla ilgili olarak; "Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.