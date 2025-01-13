Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Mourinho stoperini buldu

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek ve son haftada mutlu sona ulaşmak istiyor.
Sarı lacivertli ekipte 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.
Bu sezon yaptığı transferlere rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek ve son haftada mutlu sona ulaşmak istiyor.
Sarı lacivertli ekipte 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer dönemi büyük önem taşıyor.
Kanarya'nın yıldız oyuncularından Jayden Oosterwolde'nin sezonun kapatmasının ardından Rodrigo Becao da aynı durumu yaşadı ve geri kalan kısımda forma giyemeyecek.
Önünde uzun bir süre olduğunu düşünen teknik heyet ve yönetim de transfer kararı aldı.
Listenin yeni ismi Saul Coco.
"BÖYLE İDARE ETMEK İMKANSIZ"
Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, savunmadaki sorunlarla ilgili olarak; "Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.
SAMET AKAYDİN GÖNDERİLECEK
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansıyla bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan Samet Akaydin için Jose Mourinho'nun çalışmaya devam etmek istemediği bliiniyor. Milli stoperin de sürekli tepki görmesi ve yapılacak transferler nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.
İLK HEDEF DANSO
Jose Mourinho'nun stoperdeki ilk planı Kevin Danso oldu. Avusturyalı yıldızı için kulübü Lens ile görüşmeler başladı. Şu ana kadar anlaşam sağlanamadı. Fransız temsilcisinin yüksek bonservis talebi üzerine Kanarya geri çekildi ancak irtibatını koparmadı. Temaslar sürüyor. Eğer istenen şartlar oluşursa imzalar atılabilir.
LAPORTE'YE ENGEL
Fenerbahçe'nin listesindeki belki de imkansız transfer Aymeric Laporte. Anderson Talisca trnasferinde Al-Nassr ile anlaşamayan yönetim, İspanyol stoper konusunda da net bir adım atamadı. Diğer yandan stoper sorunu yaşayan Real Madrid'in de milli yıldızı listesine aldığı ifade ediliyor. Ayırca Suudi temsilcisi de oyuncusunu bırakmaya niyetli değil.
DISASI SÜRPRİZİ
Savunmasını garantiye almak isteyen Fenerbahçe için son iddia ise Axel Disasi hakkında oldu. Chelsea'nin yollarını ayırmak istediği Fransız stoperin gündeme geldiği öğrenildi. Ancak Juventus da devrede. Farklı formasyonlada da görev yapabilmesi Disasi'yi ön plana çıkarıyor.
COCO BOMBASI
Fenerbahçe'nin savunma hattına yapacağı takviye kapsamında listesine eklediği isimler arasına Saul Coco da girdi. Ekvator Ginesi vatandaşı yıldız için Becao'nun yokluğunu doldurabilecek bir futbolcu olduğu gözüyle bakılıyor.
Africafoot'un haberine göre 25 yaşındaki futbolcu için Torino temsilcisi 15 milyon euro talep ediyor. Ayrıca söz konusu bonservisin peşin yatırılmasını istiyor. Saul Coco, bu sezon Torino formasıyla 20 maça çıkarken 2 de gol kaydetti.
İLK DEFA YURT DIŞINA ÇIKTI
Tam adı Saúl Basilio Coco Bassey Oubiña olan Saul Coco, 9 Şubat 1999 tarihinde İspanya'nın Lanzarote kentinde doğdu. 25 yaşında. Futbol hayatına Las Palmas alt yapısında başladı. Maritima, Espanyol alt yapılarında da oynadı. UA Horta, Las Palmas C ve sonrasında A takıma kadar yükseldi. Geride kalan yaz 7.5 miyon euro bonservisle Torino'ya imza attı.
Bugüne kadar Ekvator Ginesi için 25 karşılaşmaya çıkan Saul Coco, 3 kez ağları sarsmayı başardı. Güncel değeri 14 milyon euro ve kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor. Ayrıca bir yıl da opsiyon maddesi var.