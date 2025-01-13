Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Mikautadze’den önce o gelecek

Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.





MIKAUTADZE İÇİN TARİHİ TEKLİF



Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.





Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 20 milyon Euro'dan perdeyi açtı. Lyon ile yeniden görüşen sarı-kırmızılılar 23 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon bu teklifi kabul edecek.





Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray ve Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.