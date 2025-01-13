Fenerbahçe’nin 2 yıldızı için hapis talebi! Yargılama başladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen sezon 19 Mayıs'ta Rams Park'ta oynanan maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin olarak Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hulusi Belgü, müşteki Ali Çelikkıran ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Derbide yaşanan olaylara ilişkin yaptığı savunmasında maçı izlemek için geldiğini fade ederek karşılaşma sonrasında ise oyuncuları kutlama amacıyla sahaya indiğini belirten Hulusi Belgü; "Fenerbahçe seyircisinin hala statta olduğu ve selamlama yapılacağı söylendi. Bunun üzerine stada çıktık ancak Galatasaray tarafından bazı kişiler müdahalede bulundu. Hatta kadın yöneticimiz bayrağı açarken bayrağa saldırı oldu, bu sırada kargaşa yaşanmaya başladı. Saldırılar nedeniyle kendimi ve arkadaşlarımı korumak amacıyla hareket ettim. Sonrasında müştekinin arkasından giderken görüntülerde görüldüğü gibi elim saçına takılmış olabilir. Tarafıma ve takımımıza ağır hakaretler oldu. Bütün stadyum Fenerbahçe'nin üzerine geldi. Bu nedenlerle kendimizi korumaya çalıştık'' ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş (AA)

"HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Ali Çelikkıran ise mahkemede verdiği savunmasında; "Maçtan 70 dakika sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç stadyuma geldi, bu rutin olmayan bir durumdur. Koç geldikten sonra protokol tribününde bulunanlar aşağıya çağrıldı. Ali Koç ile yan yana yürürken, 'bizim seyircilerimiz çıktı, sizin seyircileriniz çıktı, şu an yaptığınız usulsüzdür' diye söyledim. Kendisi de bana 'kes lan, siz bizim stadyumumuzda neler yaptınız' dedi. Orta sahada bir de bayrak açıldı, kimse müdahale etmedi. Sonra Ali Koç 'burada işimiz bitti' dedi. Bu sırada ben kenardan seyrediyordum. Fotoğrafçısı ve kameramanı arkaya doğru gitti, rencide edici fotoğraflar çekinmeye başladılar. Önlerine giderek elimi havaya kaldırdım, takım doktoru saldırdı. Çok sayıda darbe aldım. Bana küfür eden kişi Hulusi Belgü'dür. Tekme atan kişi Mert Hakan Yandaş'tır. Şikayetçiyim. Beni darp eden herkesten şikayetçiyim" dedi.

İSMAİL KARTAL'IN OĞLUNA ZORLA GETİRME KARARI

İfadelerin alınması üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, Fenerbahçe'de o dönem doktorluk yapan Ertuğrul Karanlık ile İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın avukatlarının belgesiz mazeret sunmaları nedeniyle zorla getirilmelerine karar verdi.

MERT MÜLDÜR TANIK OLACAK

Mahkeme ayrıca futbolcu Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Müldür, yönetici Ahmet Ketenci, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe ve Mesut Erbil'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine de hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.