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Okan Buruk rekorlara doymuyor!

Son olarak Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında Young Boys'a yenilen Aslan, daha sonra oynadığı 16'sı Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 maçta, 6 beraberliğinin yanına 17. galibiyetini ekledi.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 08:59 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 08:59
Okan Buruk rekorlara doymuyor!

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    Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı Başakşehir'le kozlarını bu kez Süper Lig'de paylaşan Galatasaray, deplasmandaki mücadeleden 2-1'lik zaferle ayrıldı.

    Son olarak Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında Young Boys'a yenilen Aslan, daha sonra oynadığı 16'sı Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 maçta, 6 beraberliğinin yanına 17. galibiyetini ekledi.

    UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip kulüp unvanını sürdüren Cim Bom, deplasmanda bu sezon çıktığı 8. lig sınavından da zaferle ayrıldı.

    DEPLASMANDA YİNE KAZANDI

    Ligde dış sahada üst üste 17 maçtır kazanan teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, lig tarihinin bu açıdan en uzun serisini sahip olurken, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta ligde 47 puana ulaşıp, geçen sezon Fenerbahçe'nin 17 maç sonunda topladığı 46 puanlık rekoru tarihe gömen Aslan, bu kez de 18. maçlar itibarıyla 50 puana ulaşan ilk takım oldu. Cim Bom, geçen sezon ise aynı süreçte 45 puan toplamıştı; Okan Buruk böylece, aynı dönemdeki performansına bu kez 5 puanlık fark attı.

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