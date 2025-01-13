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Ciro Immobile'den ayrılık kararı!

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ayrılık kararı aldı. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin, ülkesi İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 12:50
Ciro Immobile’den ayrılık kararı!

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    Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile'yle ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.

    AİLESİ MUTLU DEĞİL DÖNMEYE SICAK!

    Fanatik'in haberine göre, deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü belirtildi.

    Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin, ülkesi İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi.

    MENAJERİ SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞECEK

    Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı'yla bir araya gelmesi bekleniyor.

    Yönetimin, Immobile'yle ayrılmak gibi bir planı bulunmuyor.

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