Abdullah Avcı’dan Arda Güler sözleri!

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.



Abdullah Avcı, "Spor" kategorisinde oyunu Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafından yana kullandı.





Tecrübeli adam, milli futbolcu Arda Güler'in EURO 2024'te 4 Avusturyalı oyuncu ile mücadele ettiği "Abluka" fotoğrafı için oy kullanırken, "Böyle teknik oyuncuları seviyorum, böyle oyuncuların düşünce hızı fazla oluyor. Dört kişinin arasından çıkacağı yolu kendi kendine bulmuş gibi. Bence mevcutta iyi gidiyor, üstüne koyarak da devam edecek. Umarım o seviyelerde kalmaya devam eder. Bence Arda ablukadan çıkmış, boşluğu ve koridoru bulmuş." ifadelerini kullandı.