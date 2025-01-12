Simon Banza ve Muhammed Cham (DHA)

GÖZLER ONLARDA

Trabzonspor son oynadığı maçta Alanyaspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na çok iyi bir başlangıç yaptı ve 3 puanla turnuvaya başladı. Karşılaşmaya damga vuran Simon Banza ve Muhammed Cham, Antalyaspor karşısında da takımları adına gol yollarında etkili olmak istiyor.