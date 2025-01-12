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Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Fırtına, ilerleyen haftalara umutla bakmak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Zorlu randevu öncesinde Şenol Güneş kararını verdi ve Karadeniz temsilcisinin ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:51 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:54
Trabzonspor’un Antalyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Bu sezon istediği sonuçları alamayan ancak ikinci yarıda taraftarını sevindirmek isteyen Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasınd Antalyaspor'u konuk ediyor. Bordo mavili ekip Papara Park'ta kazanarak yoluna 3 puanla devam etmek ve üst sıralara yükselmek amacında.

    CANLI TAKİP

    Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizTrabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Vişça, Nwakaeme, Cham, Banza, Eren, Umut, Batagov, Malheiro

    ANTALYASPOR:

    Cihan Aydın (AA)Cihan Aydın (AA)

    DÜDÜK AYDIN'DA

    Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Akıncık üstleniyor. Papara Park'taki müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır.

    VA'da Özgür Yankaya, AVAR'da Süleyman Özay oturuyor.

    Simon Banza ve Muhammed Cham (DHA)Simon Banza ve Muhammed Cham (DHA)

    GÖZLER ONLARDA

    Trabzonspor son oynadığı maçta Alanyaspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na çok iyi bir başlangıç yaptı ve 3 puanla turnuvaya başladı. Karşılaşmaya damga vuran Simon Banza ve Muhammed Cham, Antalyaspor karşısında da takımları adına gol yollarında etkili olmak istiyor.

    Trabzonspor son maçında Alanyaspor'u 3-0 yendi (DHA)Trabzonspor son maçında Alanyaspor'u 3-0 yendi (DHA)

    TRABZONSPOR KAZANIRSA RAKİBİNİ GEÇECEK

    Yaptığı transferlere rağmen ilk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan ve üstüne Samsunspor'a da yenilen Trabzonspor, bugüne kadar çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 19 puan topladı.

    Antalyaspor ise 21 puana sahip. Bordo mavililer eğer bugün kazanırsa, kırmızı beyazlı ekibin 1 puan önüne geçecek.

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