Simon Banza ve Muhammed Cham (DHA)
GÖZLER ONLARDA
Trabzonspor son oynadığı maçta Alanyaspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na çok iyi bir başlangıç yaptı ve 3 puanla turnuvaya başladı. Karşılaşmaya damga vuran Simon Banza ve Muhammed Cham, Antalyaspor karşısında da takımları adına gol yollarında etkili olmak istiyor.
Trabzonspor son maçında Alanyaspor'u 3-0 yendi (DHA)
TRABZONSPOR KAZANIRSA RAKİBİNİ GEÇECEK
Yaptığı transferlere rağmen ilk yarıyı istediği gibi tamamlayamayan ve üstüne Samsunspor'a da yenilen Trabzonspor, bugüne kadar çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 19 puan topladı.
Antalyaspor ise 21 puana sahip. Bordo mavililer eğer bugün kazanırsa, kırmızı beyazlı ekibin 1 puan önüne geçecek.