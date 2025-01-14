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Nuri Şahin'e bir şok daha! Holstein Kein Borussia Dortmund: 4-2 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 17. haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Marcel Rapp'ın takımı Holstein Kiel'e 4-2 yenildi. Holstein Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip etkileyici bir performans sergilerken sarı siyahlılar şok bir skor daha alarak taraftarlarını üzdü.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:08
Nuri Şahin’e bir şok daha! Holstein Kein Borussia Dortmund: 4-2 | MAÇ SONUCU

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    Karşılaşmanın ilk yarısında Holstein Kiel, oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Goller, 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres ve 45+4'te Alexander Bernhardsson'dan geldi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan ev sahibi, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.

    İkinci yarıda toparlanmaya çalışan Borussia Dortmund, 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın golleriyle farkı 3-2'ye indirdi. Ancak, Holstein Kiel'in 90+8'de Jann-Fiete Arp ile bulduğu gol maçın sonucunu belirledi.

    Borussa Dortmundlu oyuncular maç sonrası tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi (EPA)Borussa Dortmundlu oyuncular maç sonrası tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi (EPA)

    Holstein Kiel'de Lewis Holtby, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Borussia Dortmund, 25 puanda kaldı. Holstein Kiel ise bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti.