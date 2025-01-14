İkinci yarıda toparlanmaya çalışan Borussia Dortmund, 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın golleriyle farkı 3-2'ye indirdi. Ancak, Holstein Kiel'in 90+8'de Jann-Fiete Arp ile bulduğu gol maçın sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Holstein Kiel, oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Goller, 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres ve 45+4'te Alexander Bernhardsson'dan geldi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan ev sahibi, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.

Borussa Dortmundlu oyuncular maç sonrası tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi (EPA)

Holstein Kiel'de Lewis Holtby, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Borussia Dortmund, 25 puanda kaldı. Holstein Kiel ise bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltti.