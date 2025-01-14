Karşılaşmanın ilk yarısında Holstein Kiel, oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Goller, 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres ve 45+4'te Alexander Bernhardsson'dan geldi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan ev sahibi, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.
İkinci yarıda toparlanmaya çalışan Borussia Dortmund, 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın golleriyle farkı 3-2'ye indirdi. Ancak, Holstein Kiel'in 90+8'de Jann-Fiete Arp ile bulduğu gol maçın sonucunu belirledi.