Beşiktaş’ta sürpriz Serdar Topraktepe kararı

Siyah-beyazlı yönetim bir yandan yabancı teknik direktör arayışlarını sürdürürken, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe son iki maçı kazanarak elini bir hayli güçlendirdi.



TOPRAKTEPE İLE DEVAM KARARI ALINABİLİR



Başkan Serdal Adalı'nın her fırsatta övgüyle bahsettiği Topraktepe ile yola devam edilmesi fikrine de sıcak baktığı ifade edildi. Mali disiplin içinde hareket etmek isteyen Adalı'nın listesindeki teknik direktör adaylarıyla anlaşma zemini bulamaması halinde Serdar Topraktepe ile devam kararı alabileceği bildirildi.



ZİRAAT KUPASINI KAZANMIŞTI



Beşiktaş geçen sezon Fernando Santos'un yerine geçici olarak göreve getirilen Serdar Topraktepe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Deneyimli teknik adam kupa maçlarında oynattığı futbolla alkış toplarken, Semih Kılıçsoy'u da vitrine çıkarmıştı.