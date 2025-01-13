Başakşehir’in golcüsü Krzysztof Piatek’e dev teklif!

Türkiye'ye geldikten sonra Başakşehir formasıyla herkesin dikkatini çeken bir performans ortaya koyan Krzysztof Piatek, her geçen gün daha da ön plana çıkıyor.
Deneyimli santrfor cezası nedeniyle Rizespor karşılaşmasınd forma giyemeyecek. Ancak adı transferde geçmeye başladı ve İstanbul temsilcisine flaş bir teklif iletildi.
Polonya'da yayın yapan Meczyki'de yer alan habere göre MLS'ten bir takımın 10 milyon euro önerdiği öne sürüldü. Kulüp adı verilmeyen yıldız golcüye 5 major ligden de ilgi bulunduğu ifade edildi.
Krzysztof Piatek (AA)
"BÜYÜK RAKAMLAR KONUŞULUYOR"
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında Piatek hakkında, "İlk geldiğimizde adaptasyon anlamında ve fiziksel anlamda bazı sıkıntıları vardı. 2-3 hafta serçe parmağında kırık vardı, onunla oynamak zorunda kaldı. Bazı maçlarda onu kullanamadık. Ona her zaman destek, yardımcı olmaya çalıştım. Hücum setlerimizin onu daha etkili hale getirebilecek şekilde olmasına özen gösterdim. Ceza sahasında iştahlı, acımasız, istekli bir oyuncu haline geldi. Onun kariyerinde bu çıkışı tekrar sağlamamamız bizi mutlu ediyor. Biz geldiğimizde milli takıma gitmiyordu, şu anda gidiyor. Çok değerli bir oyuncu. Şu anda çok ciddi soranlar var. Büyük rakamlar telaffuz ediliyor. Ama burada bizimle olmaktan çok mutlu. Gol atmayı seven bir futbolcu, attıkça da daha çok açılan bir oyuncu. Çok değerli, çalışkan bir oyuncu. Kariyerine rağmen mütevaziliği korumuş düzgün bir karakter. Çok mutluyuz onunla olduğumuz için." ifadelerini kullanmıştı.
Krzysztof Piatek (İHA)
BU SEZON PIATEK
Başakşehir formasıyla bu sezon toplam 31 maça çıkan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, etkileyici bir performans sergileyerek 23 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Piatek'in, Başakşehir ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.