Trabzonspor’dan hakem tepkisi: Masada ahlaksızlık yapmayın!

Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk eden Trabzonspor, mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın VAR kontrolü sonrasında devam kararı verdi.
Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk eden Trabzonspor, mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın VAR kontrolü sonrasında devam kararı verdi.
Karadeniz temsilcisi, X hesabından paylaşımda bulunarak tepki göstererek; "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" dedi.
İşte o paylaşım...
Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın! pic.twitter.com/VmKVZTYW8x— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 12, 2025