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Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Masada ahlaksızlık yapmayın!

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, ilk yarının sonlarında penaltı bekledi. Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın devam kararı verdi. Bordo mavili kulüp devre arasında paylaşımda bulunarak; "Ahlaksızlık yapmayın" tepkisini gösterdi.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:13
Trabzonspor’dan hakem tepkisi: Masada ahlaksızlık yapmayın!

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    Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk eden Trabzonspor, mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın VAR kontrolü sonrasında devam kararı verdi.

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    Karadeniz temsilcisi, X hesabından paylaşımda bulunarak tepki göstererek; "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" dedi.

    İşte o paylaşım...