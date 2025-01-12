Trabzonspor’dan hakem tepkisi: Masada ahlaksızlık yapmayın!

Antalyaspor'u Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk eden Trabzonspor , mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak hakem Cihan Aydın VAR kontrolü sonrasında devam kararı verdi.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci (AA)

Karadeniz temsilcisi, X hesabından paylaşımda bulunarak tepki göstererek; "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" dedi.

İşte o paylaşım...