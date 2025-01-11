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Beşiktaş - Bodrum FK | CANLI

Süper Lig'de heyecan 19. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet hasretini sonlandırmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. Beşiktaş - Bodrum FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:01 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:56
Beşiktaş - Bodrum FK | CANLI

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    Süper Lig'de heyecan 19. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

    Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet hasretini sonlandırmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.


    CANLI TAKİP

    Beşiktaş - Bodrum FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Beşiktaş : Mert, Onur, Udokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

    Bodrum FK : Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi.


    BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER İMMOBİLE'DE

    Beşiktaş'ta sezonun en golcü ismi olan İmmobile'nin form düşüklüğü dikkat çekti. Sakatlığını atlattıktan sonra Rizespor ve kupada oynanan Sivasspor mücadelesini boş geçen İtalyan golcü, Bodrum FK karşısında takımının en önemli kozu olacak. Ciro İmmobile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 karşılaşmada 13 gollük katkı verdi.

    SİYAH-BEYAZLILAR HAFTAYA 6. SIRADA GİRİYOR

    Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, geride kalan haftalarda çıktığı 17 karşılaşmanın sadece 7'sini kazanabildi. 6 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 4 kez mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş puan sıralamasında 6. basamakta yer alırken Göztepe, Eyüpspor, Samsunspor gibi takımların gerisinde kaldı.

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