Beşiktaş - Bodrum FK | CANLI

Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet hasretini sonlandırmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.



BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER İMMOBİLE'DE



Beşiktaş'ta sezonun en golcü ismi olan İmmobile'nin form düşüklüğü dikkat çekti. Sakatlığını atlattıktan sonra Rizespor ve kupada oynanan Sivasspor mücadelesini boş geçen İtalyan golcü, Bodrum FK karşısında takımının en önemli kozu olacak. Ciro İmmobile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 karşılaşmada 13 gollük katkı verdi.



SİYAH-BEYAZLILAR HAFTAYA 6. SIRADA GİRİYOR



Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, geride kalan haftalarda çıktığı 17 karşılaşmanın sadece 7'sini kazanabildi. 6 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 4 kez mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş puan sıralamasında 6. basamakta yer alırken Göztepe, Eyüpspor, Samsunspor gibi takımların gerisinde kaldı.