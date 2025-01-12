Okan Buruk’tan transfer sözleri ve koınsantrasyon vurgusu!

Okan Buruk (AA) "YUNUS BİR SONRAKİ MAÇA KALDI" "Sallai sağ bek, sol bekte opsiyon, hücum da opsiyon. İyi de oynuyorlar. Birçok şeyi düşündük, hangi oyuncularla oynayabiliriz diye. Sallai oyunun devamında kulübeden getirecek kanat oyuncusu önemliydi. Kenardan gelip bize katkı verecek Sallai, Batshuayi, Yusuf Demir gibi oyuncular kulübede olsun istedik. Oyunun devamında onu kullandık. Birebiri de oynuyor. Kaan'ı merkeze çekip yüksek topları almak istedik. Sallai iyi insan, iyi karakter. Kaç dakika oynarsa oynasın bu performansı gösteriyor. Bugün Barış yıldızlaştı. Yunus birçok şans yakaladı, daha iyi bitirebileceği pozisyonlar vardı. Yunus'un bitiriciliği bir sonraki maça kaldı."

Okan Buruk (AA) "HATAY DEPLASMANI KOLAY DEĞİL" "Geçen sene oyuncularımıza, tüm maçları kazanma hedefini göstermiştik. Bu olur ya da olmaz, futbolun içinde olur. Kasımpaşa maçı 3-0'ken 3-3 bitti. Eyüpspor maçı, yaklaşık 30'a yakın şut, 10-12 tane pozisyon. Top girmeyince girmiyor. Bu tür beraberlik olur. Bugünkü gibi attığınız gollerle kazanabiliyorsunuz. Futbolun içinde her şey var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Hepsi bizim için final. Önümüzdeki hafta yine final, ikinci devre başlıyor. Hatay deplasmanı kolay değil bizim için. Devamında Avrupa var, orası da önemli ve değerli. Sakatların iyileşmesi var. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Amacımız şampiyonluk ama hiçbir şey bitmedi. 3 puanlı sistem, her takım için bir şans. Bizim de kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Konsantrasyon devam edecek. Hiçbir zaman da havaya girmeyeceğiz. Çok erken. Oynanacak 18 tane daha maç var."

Okan Buruk (AA) "İSTEĞİMİZ BİZLE DEVAM ETMELERİ" "Mertens ve Muslera çok önemli, çok değerli. Geçen sene de performans verdiler. Onların burada o performansta oldukları sürece, Galatasaray'ın kapısı onlara hep açık. Performansları iyi olmasa bile açık. Soyunma odası için çok önemli Muslera. Takımın önemli etkenlerinden biri. Soyunma odasındaki elimiz, ayağımız. Çok önemli bir birey. Türk futboluna önemli katkılar yaptı. İsteğimiz bu oyuncuların bizle devam etmeleri. Geçen sene de öyle yaptık. Sezon sonu doğru bu görüşmeleri yaptık. Hem oyuncular hem biz kararımızı vereceğiz. İkisi de bizim için çok önemli. Onların istediği yerde onlarla birlikte olmak Galatasaray için mutluluk."

Okan Buruk (AA) "NELSSON ADAYLARDAN BİRİ" "Nelsson bizim için önemli. Oynayamadığı yerde oynama isteği oluyor. Başka yerde oynamak isteyebiliyor. Görüşmeler sürüyor. Nelsson bizimle devam ettiği sürece forma adaylarından biri olacak. Hem savunma hem hücuma düşündüğümüz oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor."

