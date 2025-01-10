Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

Tescil döneminin resmen başlamasının ardından görüşülen futbolculara imza attırmayı hedefleyen yönetim, ayrıca gelecek teklifleri de değerlendiriyor. Ancak gönderilmesi beklenen oyuncular hakkında şu ana kadar somut bir gelişme yok. İlk resmi teklif Barış Alper Yılmaz için geldi.

PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR Keçiörengücü'nden alındığı günden bu yana performansını üzerine koyarak kariyerine devam eden Barış Alper Yılmaz için Nottingham Forest devreye girdi. İngiliz temsilcisi resmi teklifini yönetime iletti.

25 MİLYON EURO ÖNERİLDİ Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğuna katkıda bulunan direkt isimlerden biri olan milli futbolcu için 25 milyon Euro teklif yapıldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan kanat oyuncusu ve forvet, 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

GALATASARAY'IN TAVRI BELLİ Oyuncusunun birçok Avrupa kulübü tarafından izlendiğini bilen yönetim, buna rağmen acele etmeyecek. Ayrıca şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından birini bırakmayacak. Bu kapsamda Nottingham Forest'ın teklifi geri çevrildi.