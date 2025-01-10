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Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig'den 25 milyon euroluk teklif!

Ara transfer döneminde kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'a flaş bir teklif geldi. Premier Lig ekibi, Cimbom'un kapısını çaldı ve önerisini iletti. Aslan ise kararını verdi ve cevabını iletti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 16:53
Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

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    Trendyol SÜper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 2 haftaya üst tur grubunda girdi. Ziraat Türkiye Kupası'na ise Başakşehir karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başladı.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine hazırlanan sarı kırmızılı ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un birçok yıldızı, Avrupa'nın önemli takımlarının listesinde bulunuyor.

    Bir isim için kapı çalındı ve resmi teklif iletildi. İşte detaylar...

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    Teknik direktör Okan Buruk ile birlikte üst üste 3. şampiyonluğunu yaşamak isteyen Galatasaray'da ara transfer konusunda girişimler hızlandı. Cimbom bir taraftan gelecek oyuncular konusunda görüşmelerde bulunurken diğer taraftan gidecek isimler için kararını veriyor. Ayrıca transferin odağında birçok yıldız bulunuyor.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    Tescil döneminin resmen başlamasının ardından görüşülen futbolculara imza attırmayı hedefleyen yönetim, ayrıca gelecek teklifleri de değerlendiriyor. Ancak gönderilmesi beklenen oyuncular hakkında şu ana kadar somut bir gelişme yok. İlk resmi teklif Barış Alper Yılmaz için geldi.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR

    Keçiörengücü'nden alındığı günden bu yana performansını üzerine koyarak kariyerine devam eden Barış Alper Yılmaz için Nottingham Forest devreye girdi. İngiliz temsilcisi resmi teklifini yönetime iletti.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    25 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

    Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğuna katkıda bulunan direkt isimlerden biri olan milli futbolcu için 25 milyon Euro teklif yapıldı.

    Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan kanat oyuncusu ve forvet, 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    GALATASARAY'IN TAVRI BELLİ

    Oyuncusunun birçok Avrupa kulübü tarafından izlendiğini bilen yönetim, buna rağmen acele etmeyecek.

    Ayrıca şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından birini bırakmayacak. Bu kapsamda Nottingham Forest'ın teklifi geri çevrildi.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    KAPI YENİDEN ÇALINACAK

    Kısa süre önce Serge Aurier transferinde görüşen iki ekip arasıdna ipler kopmadı. İngiliz ekibinin yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    HAKIM ZIYECH GÖNDERİLECEK

    Galatasaray'da transferin ayrılık tarafında olan isimlerin başında Hakim Ziyech geliyor. Faslı yıldıza teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun alacaklarını talep etmesi işleri zorlaştırıyor.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    YUSUF DEMİR KİRALANABİLİR

    Takımın ayrılığa yakın oyuncularından biri de Yusuf Demir. Yabancı kontenjanı nedeniyle gönderilmek istenen genç futbolcu için yine talipleri olursa yine zorluk çıkarılmayacak.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

    NELSSON BEKLENİYOR

    Galatasaray'ın satması beklenen futbolcuların başında Victor Nelsson geliyor. Daha önce gerçekleşmeyen transferinin ardından bu sezon Okan Buruk'un gözden çıkardığı Danimarkalı stoperin yerine de hamle yapılacak.

    Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 25 milyon euroluk teklif!

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