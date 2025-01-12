PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kanarya'da 4 eksik! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. 4 yıldız futbolcu listede yer almadı ve Konya'ya götürülmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:42
Kanarya’da 4 eksik! Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'un konuğu olacak.

    Sarı lacivertli ekibin zorlu randevu öncesindeki kamp kadrosu açıklandı.

    Kafilede sakatlıklarını bulunan Jayden Oosterwolde, Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra cezalı olan Sofyan Amrabat yer almadı.

    İşte liste...

    Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu (Fenerbahçe X hesabı)Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu (Fenerbahçe X hesabı)