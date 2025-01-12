Kanarya’da 4 eksik! Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'un konuğu olacak.
Sarı lacivertli ekibin zorlu randevu öncesindeki kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'un konuğu olacak.
Sarı lacivertli ekibin zorlu randevu öncesindeki kamp kadrosu açıklandı.
Kafilede sakatlıklarını bulunan Jayden Oosterwolde, Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra cezalı olan Sofyan Amrabat yer almadı.
İşte liste...