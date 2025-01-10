Bright Osayi-Samuel için transfer çağrısı! O listeye girdi

İSTENEN İVMEYİ YAKALAYAMADI 2021'de geldiği Fenerbahçe'de hem hücumda oynadığı dönemde hem de şu anki mevkisi olan sağ bekte ofansif katkısıyla adkıllarda yer edinen Birght Osayi-Samuel, bu sezon beklentilerin çok altında kaldı.Nijeryalı futbolcu 20 karşılaşmada sadece Göztepe maçında gol pası verebildi.

İNGİLİZLER DEVREDE Ada basınında çıkan haberlere göre Bright Osayi-Samuel için birçok takım devreye girdi. Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Championship'ten ciddi talipleri var. Yıldız futbolcunun hedefi ise hem ilk 11'de oynayabilmek hem de kariyerini inşa edebileceği bir takımda yer alabilmek.

ADINI LİSTEYE YAZDIRDI Bu sezon isteneni veremese de deneyimli futbolcu yakından takip edilen isimler arasında bulunuyor. Leicester City ile iligli haberler yapan yayın portalı Leicestershirelive, Tilkiler'in transferine sıcak bakması gereken 15 futbolcuya yer verdi. Söz konusu listede Osayi-Samuel de var.

Bright Osayi-Samuel bugüne kadar sarı lacivertli forma ile çıktığı 159 karşılaşmada 7 kez ağları sarsıp 14 de asist yaptı. Takımı sahiplenen ve taraftarlarla bütünleşen bir profil çizen yıldız sağ bek, en çok sevilen isimlerden biri olmayı başarmıştı.