PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Antep tek attı 3 aldı! Gaziantep FK Adana Demirspor 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Gaziantep FK, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Güneydoğu temsilcisinin tek golü David Okereke'den geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:19 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:20
Antep tek attı 3 aldı! Gaziantep FK Adana Demirspor 1-0 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet golü, 4. dakikada David Okereke'nin ayağından geldi.

    Gaziantep FK son 3 maçta 7 puan topladı (AA)Gaziantep FK son 3 maçta 7 puan topladı (AA)

    Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 25'e çıkararak ligdeki yükselişini sürdürdü. Adana Demirspor ise 5 puanda kalarak alt sıralardaki yerinden kurtulamadı.

    Gaziantep FK, önümüzdeki hafta sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.