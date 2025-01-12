Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet golü, 4. dakikada David Okereke'nin ayağından geldi.
Gaziantep FK, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin galibiyet golü, 4. dakikada David Okereke'nin ayağından geldi.
Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 25'e çıkararak ligdeki yükselişini sürdürdü. Adana Demirspor ise 5 puanda kalarak alt sıralardaki yerinden kurtulamadı.
Gaziantep FK, önümüzdeki hafta sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.