Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.





GALATASARAY 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.



İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.



Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANIYOR



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor'u mağlup etti. Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

GÖZLER OSİMHEN'DE



Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

MUHTEMEL 11 Galatasaray'ın Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor; Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen.