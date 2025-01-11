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Galatasaray'da tek hedef 3 puan! Okan Buruk'tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Sarı kırmızılılarda hedef, sahadan galip ayrılarak Fenerbahçe ile olan puan farkını korumak ve namağlup serisine devam etmek. Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısına kupa maçından farklı bir kadro sahaya sürecek. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 17:25
Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

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    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

    Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kalan Başakşehir ve Galatasaray, bu kez ligde galibiyet için kozlarını paylaşacak.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

    İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.

    RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

    KUPA MAÇINDA BERABERE

    Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

    GALATASARAY'DA 2 EKSİK

    Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

    GALATASARAY 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

    İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

    Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

    GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANIYOR

    Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor'u mağlup etti.

    Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

    GÖZLER OSİMHEN'DE

    Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

    MUHTEMEL 11

    Galatasaray'ın Başakşehir karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

    Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen.

    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı

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