Edin Dzeko’dan Galatasaray’ın galibiyeti sonrası palyaço paylaşımı

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko 'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yıldız, Galatasaray'ın Başakşehir karşısında kazandığı maç sonrası sosyal medya hesabından olay yaratan bir paylaşım yaptı.

Dzeko, yaptığı paylaşımda bir palyaço görseli kullandı. Bu gönderi, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

Deneyimli golcünün bu gönderisi Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

İşte o görsel...

Edin Dzeko'nun palyaço paylaşımı! (Instagram)