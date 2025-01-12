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Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye olay gönderme: 7. yıldızı taksınlar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan ikinci başkan Metin Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:11 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 22:11
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe’ye olay gönderme: 7. yıldızı taksınlar

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    Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunarak TFF'ye yönelik sert eleştiriler yaptı. Öztürk, hakem kararları ve Fennerbahçe hakkında da konuştu.

    Metin Öztür (AA)Metin Öztür (AA)

    "SKANDAL BİR FEDERASYON VAR"

    "Sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR vardı. Zaten sabıkalı bir VAR. Bakarsanız görürsünüz. Verilmeyen penaltımız. Torreira'ya bakınca oradaki sarı kart, o da inanılır gibi değil. Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler. Türk futbolunun önünü açarlar. Yarınki maçta da, ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar göreceğiz. Gözümüz orada olacak. İkinci takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar."

    Metin Öztürk (AA)Metin Öztürk (AA)

    "MUTLAKA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

    "Biz önümüze bakıyoruz. Geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray mutlaka şampiyon olacak."

    "7 YILDIZ TAKSINLAR"

    "Galatasaray, gerçek beşinci yıldızı takacak. Onlar sahte beşinci yıldız takıyorlar. Kamuoylarını oyalamak için önerim, 1907 kuruluşları, 7 yıldız taksınlar. Hiç olmazsa havaları olur."