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Trabzonspor'a transferde 2 kötü haber!

Süper Lig'de geride kalan 18 haftayı istediği gibi geçiremeyen Trabzonspor, ara transferde birçok isimle ilgileniyor. Bordo mavililerin listesindeki 2 yıldızdan kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 20:58
Trabzonspor’a transferde 2 kötü haber!

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    Yaz aylarında kadrosuna kattığı birçok oyuncuya rağmen Trendyol Süper Lig'de kritik bir konumda yer alan Trabzonspor, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde önemli hamleler yaparak hem bu sezon rahat bir nefes almak hem de gelecek sene nin temellerini atmak amacında. Listedeki iki futbolcudan ise kötü haber var.

    Adryelson (EPA)Adryelson (EPA)

    DEFANSA ADRYELSON

    Fırtına'nın stoper tandemi için düşündüğü ilk isim Adryelson oldu. Botafogo'da şampiyonluk yaşayan ve Libertadores de kaldıran deneyimli savunmacı konusunda Lyon ile iletişime geçildi. Fransız temsilcisi ilk etapta bu alışverişe sıcak baksa da sonrasısnda opsiyon krizi patladı.

    Adryelson (EPA)Adryelson (EPA)

    ANDERLECHT YOLCUSU

    L'Equipe'te yer alan habere göre ise Adryelson'un transfere Anderlecht girdi. Belçika devi, 5 milyon euro satın alma opsiyonu ile oyuncuyu kiraladı. Lyon'un talep ettiği opsiyon maddesine çıkmayan Karadeniz temsilcisinin bir sonraki hamlesi merak konusu oldu.

    Junior Santos (EPA)Junior Santos (EPA)

    BOTAFOGO YÜKSEKTEN UÇTU

    Sağ kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'dn sonra listeye dahil edilen isim Junior Santos olmuştu. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yine ilk etapta olumlu seyir gösteren görüşmeler çıkmaza girdi. Lyon ile sahibi aynı olan siyah beyazlı kulüp, istediği 6 milyon euro bonservis bedeliyle yöneticileri şaşırttı.

    Junior Santos (REUTERS)Junior Santos (REUTERS)

    TALİPLERİ VAR

    Bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen önemli gol sayısına ulaşan Junior Santos için ülkesinden talipler bulunuyor. Başta Santos olmak üzere Atletico MG, Palmeiras ve Bahida kendisini istiyor. Santos ise Jair'in transferi karşılığında deneyimli futbolcunun yanı sıra Tiquinho'nun takasa dahil edilmesini istedi. 12 milyon euro karşılığında anlaşan taraflar eğer takas olursa 5 milyon euro üzerinde mutabık kalacak.

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