Trabzonspor’a transferde 2 kötü haber!

Junior Santos (EPA)
BOTAFOGO YÜKSEKTEN UÇTU
Sağ kanat arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'dn sonra listeye dahil edilen isim Junior Santos olmuştu. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yine ilk etapta olumlu seyir gösteren görüşmeler çıkmaza girdi. Lyon ile sahibi aynı olan siyah beyazlı kulüp, istediği 6 milyon euro bonservis bedeliyle yöneticileri şaşırttı.
Junior Santos (REUTERS)
TALİPLERİ VAR
Bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen önemli gol sayısına ulaşan Junior Santos için ülkesinden talipler bulunuyor. Başta Santos olmak üzere Atletico MG, Palmeiras ve Bahida kendisini istiyor. Santos ise Jair'in transferi karşılığında deneyimli futbolcunun yanı sıra Tiquinho'nun takasa dahil edilmesini istedi. 12 milyon euro karşılığında anlaşan taraflar eğer takas olursa 5 milyon euro üzerinde mutabık kalacak.