Trabzonspor’a transferde 2 kötü haber!

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Yaz aylarında kadrosuna kattığı birçok oyuncuya rağmen Trendyol Süper Lig'de kritik bir konumda yer alan Trabzonspor, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde önemli hamleler yaparak hem bu sezon rahat bir nefes almak hem de gelecek sene nin temellerini atmak amacında. Listedeki iki futbolcudan ise kötü haber var.

Adryelson (EPA) DEFANSA ADRYELSON Fırtına'nın stoper tandemi için düşündüğü ilk isim Adryelson oldu. Botafogo'da şampiyonluk yaşayan ve Libertadores de kaldıran deneyimli savunmacı konusunda Lyon ile iletişime geçildi. Fransız temsilcisi ilk etapta bu alışverişe sıcak baksa da sonrasısnda opsiyon krizi patladı.