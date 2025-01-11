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Uğurcan Çakır'dan Lens'e veto!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, katıldığı bu etkinlikte Lens iddialarıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Uğurcan Çakır, "Benim üzerime çarpı atan kulübe gitmem." diyerek Fransız ekibine kapıları kapattı.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 15:07 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 15:07
Uğurcan Çakır’dan Lens’e veto!

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    Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Fransız ekibi Lens'e kapıyı kapattı.

    61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzon'da 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü için etkinlik düzenlendi.

    Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, katıldığı bu etkinlikte Lens iddialarıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Uğurcan Çakır, "Benim üzerime çarpı atan kulübe gitmem." diyerek Fransız ekibine kapıları kapattı.

    Lens'in paylaştığı o görüntü.Lens'in paylaştığı o görüntü.

    NELER YAŞANDI?

    Kaleci transferi yapmak isteyen Lens, Marsilya'dan Pau Lopez'i sezon sonuna kadar kiralamıştı.

    Lopez, Fransız ekibinin formasıyla poz verdi ve transfer açıklandı. Ancak daha sonra Girona, İspanyol kalecinin (Pau Lopez, sezonun ilk yarısında Marsilya'dan Girona'ya kiralanmıştı.) transferine iptal etti.

    Lens, Lopez için transfer duyurusunu Squid Game temalı bir video ile yapmıştı. Fransız ekibinin kullandığı videoda, kaleci haberlerine gönderme yapılırken Uğurcan Çakır da yer almış ve milli futbolcunun üzerine çarpı atılmıştı.

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