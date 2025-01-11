Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0'lık skorla kazandı.



Samsunspor'a galibiyeti getiren golü henüz 43. saniyede Marius Mouandilmadji attı.





Konuk ekip Samsunspor'da 79. dakikada sarı kart gören Zeki Yavru, cezalı duruma düştü. Zeki Yavru, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.



Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde 36 puana yükseldi. Kayserispor, 16 puanda kaldı.





Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kayserispor, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.