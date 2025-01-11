Fenerbahçe’de Lindelöf bekleyişi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Sarı-lacivertliler, transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor.



Önemli isimlerle ilgilenen Fenerbahçe'de listedeki isimlerden biri de Manchester United forması giyen Victor Lindelöf.



FENERBAHÇE İNDİRİM BEKLİYOR



Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsveçli oyuncuyu uygun koşullarda bırakmaya hazır.



Sarı-Lacivertliler, senelik 4.2 milyon euro net maaşı olan Lindelöf'ten indirim bekliyor.



30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Manchester United'da 9 maçta süre buldu.



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Victor Lindelöf'ün kulübü Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.