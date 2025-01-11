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Fenerbahçe'de hedef Nathan Zeze!

Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı. Ouest France'da yer alan habere göre sarı lacivertli takım, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 17:10
Fenerbahçe’de hedef Nathan Zeze!

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    Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

    Ouest France'da yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

    NANTES'IN İSTEDİĞİ RAKAM

    Haberde Fransız ekibinin genç oyuncu için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi.

    1.90 boyundaki gelecek vadeden oyuncu için Fenerbahçe yönetimi görüşmelerini sürdürüyor.

    OYUNCUNUN RAKAMLARI

    Bu sezon Ligue 1 ekibinde 13 maçta toplam 1135 dakika süre alan Zeze, 1 gollük katkı sağladı. Sol ayaklı stoperin Nantes ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Zeze'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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