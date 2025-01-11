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Rize deplasmanda kazandı! Hatayspor - Rizespor : 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Rizespor oldu. Hatayspor'da sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 18:18
Rize deplasmanda kazandı! Hatayspor - Rizespor : 1-2 | MAÇ SONUCU

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    Rizespor, 11. dakikada Lamine Diack'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Hatayspor, bu gole 23. dakikada Bilal Boutobba ile cevap verdi.

    Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

    Rizespor, 62. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal, topu ağlara gönderdi ve 63. dakikada takımını 2-1 öne taşıdı. Ghezzal, Rizespor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rizespor, Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.



    HATAYSPOR'DA İKİ CEZALI

    Öte yandan Hatayspor'da sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

    Rizespor, Hatayspor deplasmanındaki galibiyetle birlikte ligde dört maç sonra galibiyet aldı.

    Bu sonucun ardından Rizespor, ligde 24 puana yükseldi. Hatayspor, 9 puanda kaldı.

    Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hatayspor, gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak.

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