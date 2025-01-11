Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Bodrum FK ile ilk kez rakip olacak. Beşiktaş bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Ligde siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 17. sırada bulunuyor

İLK KEZ RAKİPLER



Beşıktaş ile Bodrum Futbol Kulübü, bu maçla birlikte ilk kez rakip olacak. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Eyüpspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan yeşil beyazlılar, tek beraberliğini ise Kasımpaşa karşısında aldı



