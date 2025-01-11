Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Bodrum FK ile ilk kez rakip olacak. Beşiktaş bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Bodrum FK ile ilk kez rakip olacak. Beşiktaş bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Ligde siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 17. sırada bulunuyor
İLK KEZ RAKİPLER
Beşıktaş ile Bodrum Futbol Kulübü, bu maçla birlikte ilk kez rakip olacak. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Eyüpspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan yeşil beyazlılar, tek beraberliğini ise Kasımpaşa karşısında aldı
KARTAL 5 KİŞİ EKSİK
Sıyah beyazlılarda Necip, Tayyip Talha, Paulista ve Emrecan Terzi sakatlıkları sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.
Ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı kart gören Jonas Svensson da cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
4 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşıktaş'ta ayrıca kaleciler Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati ve Ciro Immobile ise kart sınırında bulunuyor.
Söz konusu oyuncular, Bodrum FK maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında forma şansı bulamayacak.
SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET
Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada sadece 1 kez 3 puan aldı. Ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen siyah beyazlılar, sonraki 9 haftalık süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.
Beşiktaş bu süreçte tek galibiyetini 15. haftada derbide Fenerbahçe'ye karşı elde etti.
MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK
Beşıktaş ile Bodrum FK arasında oynanacak maçın hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.
BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson, Rafa, Muçi, Immobile
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Mohammed, Calustka, Ali, Cenk Şen, Taylan, Fredy, Seferi, Dimitrov, Gökdeniz