PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

Süper Lig'de heyecan 19. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak galibiyet hasretini sonlandırmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin peşinde. Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i de netleşti. İşte o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 13:23
Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Bodrum FK ile ilk kez rakip olacak. Beşiktaş bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    Ligde siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 17. sırada bulunuyor

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    İLK KEZ RAKİPLER

    Beşıktaş ile Bodrum Futbol Kulübü, bu maçla birlikte ilk kez rakip olacak. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

    Eyüpspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan yeşil beyazlılar, tek beraberliğini ise Kasımpaşa karşısında aldı

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    KARTAL 5 KİŞİ EKSİK

    Sıyah beyazlılarda Necip, Tayyip Talha, Paulista ve Emrecan Terzi sakatlıkları sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

    Ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı kart gören Jonas Svensson da cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    4 İSİM CEZA SINIRINDA

    Beşıktaş'ta ayrıca kaleciler Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati ve Ciro Immobile ise kart sınırında bulunuyor.

    Söz konusu oyuncular, Bodrum FK maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında forma şansı bulamayacak.

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    SON 9 MAÇTA TEK GALİBİYET

    Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada sadece 1 kez 3 puan aldı. Ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen siyah beyazlılar, sonraki 9 haftalık süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

    Beşiktaş bu süreçte tek galibiyetini 15. haftada derbide Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

    Beşıktaş ile Bodrum FK arasında oynanacak maçın hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak.

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MUHTEMEL İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Musrati, Salih Uçan, Rashica, Gedson, Rafa, Muçi, Immobile

    Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Mohammed, Calustka, Ali, Cenk Şen, Taylan, Fredy, Seferi, Dimitrov, Gökdeniz

    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Gözler Diyarbakır’da! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek
    Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört
    Özgür Özel bu kez İsmet İnönü sözleriyle alay konusu oldu
    Beşiktaş çıkış peşinde! Bodrum maçında farklı 11
    Mark Zuckerberg’den tarihi dönüş! Biden’a sansür suçlaması Trump’a övgü
    Borda tarihi rekor: Tam 1.3 milyar dolar!
    Marmara Denizi’nde müsilaj kabusu! Bakanlık sıkı takipte: CHP’li iki belediyeye ceza kesildi
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya’dan açıklama! İşte kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojisinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Bakan Uraloğlu tarih verdi: Yerli ve milli gözetim radarı geliyor
    İstanbul’da hava durumu nasıl, kar var mı? O iller için alarm verildi!
    ABD’de yaşayan Tolga Karel’den çok konuşulacak açıklama: Konuşursam taş üstünde taş kalmaz
    CHP’li İBB’nin sözleri lafta kaldı! 200’e yakın yönetici mercek altında! İşte o isimler
    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet’e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?