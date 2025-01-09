Kasımpaşa-Fenerbahçe CANLI 🔴 Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ATV CANLI

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısına çıkıyor! Ali Koç'un Türkiye Kupası'na katılma kararı sonrası, sarı-lacivertlilerin sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı merak konusu. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının saat ve yayın bilgileri açıklandı.

Fotoğraflar: AA ZTK MAÇ YAYIN BİLGİSİ: KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası'na katılma kararı sonrası bu kritik maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla ilgili detaylar... CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ ATV CANLI YAYIN KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Ziraat Türkiye Kupası B Grubu karşılaşması olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, 9 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.