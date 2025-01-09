Kasımpaşa-Fenerbahçe CANLI 🔴 Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ATV CANLI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısına çıkıyor! Ali Koç'un Türkiye Kupası'na katılma kararı sonrası, sarı-lacivertlilerin sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı merak konusu. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının saat ve yayın bilgileri açıklandı.
Fotoğraflar: AA
ZTK MAÇ YAYIN BİLGİSİ: KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası'na katılma kararı sonrası bu kritik maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla ilgili detaylar...
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KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu karşılaşması olan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, 9 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.
Fotoğraflar: AA
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Heyecan dolu mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı ekran başında takip edebilecek.
FENERBAHÇE'NİN TÜRKİYE KUPASI KARARI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası'na katılma kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık. U-19 ile değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
Son maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kupadaki hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.